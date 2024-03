La sorpresiva declaración de Julieta Poggio sobre el video de Nacho y Coti: "Beso de borrachos"

“No existe, ya te lo digo. Yo que soy hermanita de Nacho, no existe, cosa de una noche. No es por meterme, pero es mi mejor amigo así que te lo digo así, fue cosa de una noche”, sostuvo de manera firme en cuanto a la posibilidad de un romance entre ambos.

Acto seguido, englobó la situación con una contundente frase y deslizó: “Fue solo un beso y hasta no sé si menos. Fue un pico de borrachos”.

Finalmente, habló en detalle acerca de la postura de su amigo frente al revuelo que su imagen causó y admitió: “Es más callado Nachito. Lo hablamos, lo aconsejé, le dije 'amigo no te regalés'. Pero nada, bien, él tiene una personalidad súper linda y es muy confiado de sí mismo entonces le resbala".

El Conejo opinó sobre el supuesto beso entre Coti Romero y Nacho Castañares: "No me sorprende"

Durante las últimas horas, los ex participantes de Gran Hermano, Coti Romero y Nacho Castañares se volvieron el tema central de conversación, ya que se viralizó un video donde se los ve a ambos dándose un supuesto beso en la boca en medio de una fiesta.

Ante esto, Alexis "El Conejo" Quiroga fue consultado al respecto en LAM (América) y aseguró: "Me lo tomo normal, es vida de ellos. No veo por qué me lo tendría que tomar mal. Y así mismo si me hubiese molestado lo diría".

"Este es un tema que ya salió hace mucho, habían dicho incluso que mi manager y yo habíamos armado todo esto, que habíamos salido a decir eso. Está en evidencia que nunca salimos a hacerlo. Si en ese momento no nos interesaba, menos ahora", agregó.

Incluso, de forma contundente, sentenció: "Todo esto no me sorprende, porque es un tema que ya sabíamos, que había pasado una vez y no se si terminó ocurriendo nuevamente. Lo que sí, por ahí querían hacerlo mediático, haciéndolo delante de todos, que se yo, teniendo 600 lugares. Por ellos lo digo, son boludos".

"Yo no tuve una charla con Nacho sobre esto y tampoco creo que hay por qué tenerla. Es su vida, que se yo, a lo mejor no somos tan amigos y en realidad somos compañeros de salida y tampoco estaría mal", expresó.

El también ex participante del Bailando aseguró que no se sintió traicionado por ninguno de los dos: "No se si ella estará en una relación o en algo con alguien, capaz hay que preguntárselo a ella, porque pobre, lo están exponiendo. Yo hace rato que cerré etapa. No puedo hablar mucho porque no me modifica en la vida", concluyó.