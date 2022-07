El primer cruce de Locho Loccisano y Emily Lucius fuera de El hotel de los famosos

Locho y emily captura.jpg

Fue entonces luego del abrazo al paso que se dieron los ex enemigos, el cronista de Socios del espectáculo no perdió la oportunidad de preguntarle a Emily su opinión sobre el rubio. "Estoy feliz por él... Es un gran proyecto. La verdad es que somos dos privilegiados y estamos más que agradecidos", declaró Lucius políticamente correcta y se metió de lleno en el rol que le asignaron a ella desviando la conversación hacia los famosos que ya pudo conocer, como el propio Tinelli, Cristian Castro o Manuel Wirtz.

Pero claro que el notero intentó retomar el tema preguntándole si se juntaría a charlar con él. Y una vez más, un políticamente correcta Lucius insistió "Es que todo lo que pasó adentro del hotel no deja de ser un show. Así que yo ya lo conozco a Locho. Y le dije, de hecho, seguramente la vida nos vuelva a unir... Por eso hay que festejar y hay que saber entender que es un show".

Embed

Lo que más sorprendió a Locho Loccisano al salir de El hotel de los famosos

Si bien El hotel de los famosos terminó de grabarse hace más de un mes, recién ahora está viéndose la recta final de la competencia del reality en la pantalla del Trece y precisamente en la emisión de anoche pudo verse la eliminación de Locho Loccisano, quien perdió el desafío de la H frente a su amigo Walter Queijeiro.

Así, con el favorito de la audiencia oficialmente fuera del programa, este martes Locho visitó el programa Socios del espectáculo para charlar de lo que significó su paso por el programa, a pesar de haber ingresado como reemplazante de Rodrigo Noya y no como participante titular.

Locho.jpg La primera aparición oficial de Locho Loccisano en la televisión tras su salida de El hotel de los famosos.

Con su simpatía habitual, Loccisano contó que haber visto anoche su salida de El hotel de los famosos fue "Como volver a salir después de todo lo que pasó ayer... me emocioné como volver a salir. Volví a estar anonadado, como no entendiendo nada". Así como también cuándo le consultaron si esta experiencia le cambió la vida, el ex Combate no dudó en afirmar: "Sí, el 100% me cambió la vida y para bien por suerte".

Y teniendo en cuenta su habitual sinceridad, al menos la que se vio en el reality, Locho Loccisano reveló que lo que más lo sorprendió en estos días que retomó su vida 'normal' es el cariño de la gente. "Vas caminando por la calle y se te tiran y te abrazan. Y es como si fueras amigo de las personas, como que las personas te conocen... Me conocen llorando, riéndome, triste, contento, emocionado, entonces como que perdés la distancia y te abrazan como si fueras un amigo y uno lo recibe bien", afirmó el indudable ganador del público que desde la se semana próxima será jurado del nuevo programa de Tinelli.