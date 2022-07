La artera traición de Lissa Vera a Locho Loccisano en El hotel de los famosos

lissa vera locho loccisano walter queijeiro tración .jpg La tensa charla de Lissa Vera y Locho Loccisano antes del cara a cara en El hotel de los famosos.

Así, manipulada al extremo en los últimos días por el Emperador y Salwe, Lissa Vera terminó rompiendo su promesa al mandar al juego de la H a Locho Loccisano justificándose no querer seguir siendo víctima de tejes y manejes de los que siempre terminó arrepintiéndose, aunque paradójicamente lo fue una vez más.

lissa y la familia.jpg Custodiada por Alex Caniggia y Martín Salwe, Lissa Vera traicionó a Locho Loccisano mandándolo a la H lesionado y todo en la recta final de El hotel de los famosos.

"Ya no quiero más esta situación del cabildeo de yo te doy esto a cambio de protección... es muy Al Capone", disparó la ex Bandana escoltada por Caniggia y Salwe. "Yo saqué un beneficio porque pude descansar, pero las veces que hice favores nunca pedí nada a cambio. Y de repente digo, por qué tengo que estar haciendo esto, si yo no quiero hacer esto. Entonces pensándolo bien, honestamente no quiero votar a Alex ni a Martín... Entonces qué me queda... Voy a votar a Locho" concluyó Lissa mostrando su verdadera estrategia.

Embed

La decepción de Lissa Vera ante la traición de la familia en El hotel de los famosos

A medida que pasaban las semanas fueron quedando expuestas las estrategias de los cabecillas de El hotel de los famosos (El Trece) para ir sacándose de encima a sus posibles rivales de cara a la final. En este caso a fines de mayo, fueron Chanchi Estévez y Alex Caniggia quienes decidieron enviar a la H a Lissa Vera para definir ante Imanol Rodríguez al próximo eliminado.

"La familia no me dijo nada. Estoy sorprendida...y bueno, pasó, está bien" fueron las primeras palabras de la cantante frente a cámara completamente sorprendida, y luego agregó un tanto decepcionada "Quieren a Imanol, no quieren que se vaya. Sería como que quieren que me vaya yo, no sé... es raro".

Lissa Vera decepcionada captura.jpg Lissa Vera ante la traición de la familia, cuando la mandaron a la H con Imanol Rodríguez varias semanas atrás.

En medio de toda esa situación, su competidor dejó en claro que "Pueden pasar un montón de cosas y hay un montón de factores, pero una clave es la cabeza fría", así como también definió sus sentimientos sabiendo que puede quedarse sin la chance de pelear por los 10 millones de pesos: "Tristeza, emoción, felicidad, angustia, enojo, bronca... todas las emociones juntas pasan ahora en este instante".

En tanto, luego de la nominación el que saltó de alegría fue Locho que por fin tendrá descanso de la H una semana. Pero encaró a Chanchi y Alex. Mientras que al primero le reclamó haberlo votado cuando le había dicho lo contrario, al segundo le agradeció. Y Caniggia, fiel a su estilo disparó "Me debés una virgo, una grande".