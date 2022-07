El llanto de Locho Loccisano tras quedar eliminado de El hotel de los famosos: "Sin sangre, sin sudor y sin rencor"

eliminación locho gral.jpg Locho Loccisano y Walter Queijero definieron el última desafío de la H ante de la gran final en El hotel de los famosos (El Trece).

Claro que también en el back se mostró satisfecho por lo conseguido en El hotel de los famosos, y remarcó que se fue del ciclo "sin sangre, sin sudor y sin rencor", parafraseando contrariamente la frase de los integrantes de 'la familia'. En cuanto a su futuro inmediato, abrazado a Walter Queijeiro Locho Loccisano remarcó “Ahora voy a ir a lo de mi mamá, me voy a quedar unos días en lo de mi vieja, para aprovechar a estar con mi familia”,

En tanto, a la hora de analizar su salida, el ex Combate reconoció “Sé por qué estoy acá, porque perdí, el para lo veré mañana, o dentro de unos días, unas semanas. Pero esa es la búsqueda: cambiar el ‘por’ por el ‘para’. No me quiero ir sin agradecer”. Así fue que mirando a Lissa, Alex y Martín les deseó lo mejor y que "Gane el que más lo necesite".

“Creí que este día no iba a llegar, y llegó, pero me parece que se viene todo bueno. Me da bronca cómo llegué hasta esta H por la lesión en la rodilla y el pie, pero bueno… Parece que es una pesadilla pero no”, concluyó Locho.

Los demoledores posteos de Locho Loccisano luego de la traición de Lissa Vera en El hotel de los famosos

Cuando se desmembró 'la familia' en El hotel de los famosos (El Trece), a muchos les pareció extraño que quienes seguían dentro del hotel de Cañuelas dejasen de lado sus estrategias para llegar hasta la instancia final. Una de las primeras en abandonar el clan fue Lissa Vera al sentirse traicionada cuando la mandaron a competir contra Imanol. Así cuando volvió al juego, se unió al rubio tras ver el apoyo que tenía de la mayoría de los televidentes. Pero eso fue hasta anoche.

Porque como pudo verse en la última votación cara a cara, la ex Bandana mostró su juego al unirse a Alex Caniggia y Martín Salwe para votar a Locho, lesionado, y mandarlo a definir una última eliminación con Walter Queijero, el perdedor del laberinto, antes de la gran final a jugarse entre los cuatro sobrevivientes.

Así el novio de Majo Martino, ya en su casa desde hace semanas debido a que las grabaciones del reality terminaron hace tiempo, se expresó a través de sus historias virtuales de Instagram tras verse al aire la clara situación traicionera de Lissa Vera.

Locho Historias traición Lissa Vera.jpg Los posteos de Locho Loccisano luego de la traición de Lissa Vera en El hotel de los famosos.

Con una imagen de Alex, Lissa y Martín sentados juntos, Locho Loccisano aseguró "Se volvió a juntar la familia horrible", para luego agregar filoso -entre muchas otras que le hicieron llegar- un collage de fotos familiares en la que arrobó a sus padres y su hermana, bajo la inscripción "Mi familia de la que nunca tuve dudas". En tanto, en una tercera publicación compartió una demoledora frase que dice "No odies al traidor, míralo como el perdedor de una de las facultades más bellas que la raza humana posee: la lealtad", en clara alusión a Vera. ¡Tremendo!