El problema de salud que obliga a Ricardo Arjona a retirarse de los escenarios

“Pensé que no estaba para dar un paso la tarde de ayer terminé haciendo una maratón en la pasarela improvisada más larga de mi vida. Casi como fue mi carrera desde un principio”, siguió.

image.png

Arjona indicó que logró cumplir con las fechas de su gira gracias a los profesionales que lo atienden: "Hoy, será el último concierto de Blanco y Negro. A todas las ciudades que tocó esta gira de 159 conciertos mi agradecimiento eterno. A los médicos que me pusieron de pie para poder terminar este viaje posponiendo una cirugía inminente, muchas gracias”.

Finalmente, el cantante mencionó que los últimos meses fueron difíciles, pero disfrutó de cada concierto. "Llevo conmigo seis infiltraciones de columna en los últimos dos meses para poder permanecer en pie en esta despedida. Vengo de la Argentina querida, que me dio canciones en la calle y me regaló una gloria que no merecía, me despido en este Chile de tantas historias y afectos”, concluyó.

Sensacional despedida de Ricardo Arjona en Buenos Aires con su Blanco y Negro Tour

Con el carisma que lo caracteriza, Ricardo Arjona redobló la apuesta en su segundo concierto en el estadio Vélez Sarsfield, cautivando al público con una puesta en escena sensacional. De esta manera, despidió su exitoso Blanco y Negro Tour en Buenos Aires, producido por Fenix Entertainment, ante más de 80.000 personas en sus dos presentaciones.

En el marco de la imponente gira, en su segunda noche, realizó un repaso por todos sus álbumes, con un show de más de dos horas donde tocó canciones como Animal Nocturno, Morir por Vivir, Ella y Hongos. Más tarde realizó el primer medley compuesto por Apnea, Cavernícola, Acompáñame a Estar Solo y El Amor.

arjona 2.jpg

La noche continuaba con un clima festivo mientras Ricardo interactuaba con su público y continuaba con canciones como el Problema, Sin Daños, a Terceros. Luego, interpretó Flechazo y Secuela, Si el Norte Fuera el Sur, el aclamado hit Te Conozco, y Lo Poco que Tengo.

Cuando la noche estaba en su punto máximo, el artista entonó el segundo medley compuesto por Dime que No, Cuándo y Cómo Duele para deleite de todos sus fans.

Para el cierre de una noche mágica, Ricardo tocó los clásicos Te Quiero, Desnuda, Señora de las Cuatro Décadas, Minutos, Fuiste Tu y Mujeres, coronando el final con fuegos artificiales para despedir su segundo concierto que dejará recuerdos inolvidables en sus fanáticos.