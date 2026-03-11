Qué le dijo Santiago del Moro a Luana Fernández luego del duro mensaje de su exnovio en Gran Hermano

Embed

Cómo fue el encuentro entre Luana Fernández y su novio en Gran Hermano

Luana Fernández atravesó uno de los momentos más tensos desde su ingreso a Gran Hermano Generación Dorada (Telefe). Una dinámica del programa que en principio parecía parte del juego terminó derivando en un fuerte enfrentamiento con Lucas, su exnovio, que la dejó visiblemente afectada.

Todo ocurrió cuando la producción del reality decidió estrenar el llamado “derecho a réplica”, un nuevo recurso dentro del formato. Con esa excusa, convocaron a la participante a la arena de la casa. Ella creyó que iba a buscar una torta para compartir con sus compañeros, pero al llegar se encontró con una situación completamente inesperada: Lucas apareció del otro lado del portal.

La escena cobró aún más fuerza porque días antes había sido la propia Luana quien había puesto fin a la relación durante una transmisión del programa. En aquel momento había explicado su decisión con un mensaje dirigido a él: “Espero que le hagas llegar este mensaje a mi novio. Te dejo el camino libre para que hagas lo que quieras hacer y reencontrarnos cuando yo salga de acá. Quiero estar tranquila mentalmente y no estar pensando ‘¿qué estará haciendo mi novio?, ¿si me estará cagando o no?’, con una mina u otra".

En ese mismo contexto también había intentado expresar sus sentimientos y la necesidad de enfocarse en su paso por el reality: "Espero que estés bien. Gracias por tanto, por todo lo que me diste y por ayudarme. Vamos a seguir, obviamente, porque tenemos muchos proyectos juntos, pero por el momento quiero que estés bien y estar bien yo, y no cargar con el peso de que, si en algún momento pasa algo, me sienta una m… porque lo estoy cagando o porque estoy sintiendo cosas por otra persona".

“Yo hoy vengo a hablar por cosas que me enteré viendo Gran Hermano”, avisó Lucas desde el estudio.

Cuando finalmente apareció frente a ella, fue directo al punto y dejó en claro su malestar. “¿Qué sorpresa, no? La misma sorpresa me llevé yo cuando mi novia me cortó en televisión abierta delante de un montón de personas”, expresó.

A partir de ahí, el joven comenzó a cuestionar las razones que Luana había dado para terminar la relación y puso en duda sus argumentos. “Me pareció poco valiente el argumento que usaste, el primero del ‘camino abierto’ para hacer lo que quiera, y el segundo de que ‘no te querías sentir mal por si tenías un sentimiento mezclado en la casa’. Algo no me cierra, ¿antes no te hacía mal en tantos años de relación?”, lanzó.

Frente a ese planteo, la participante intentó responder con calma y sostuvo: “Siempre me hizo mal. Yo te amo”.

Pero Lucas continuó con un tono cada vez más duro y aseguró que quería hablar de lo ocurrido fuera del reality. “No parece, y eso no es amor. Yo no te vine a hablar del reality, vengo a hablar de lo que sucedió afuera. Te cag… en la persona que siempre te bancó, te banqué en todos los problemas que te metiste”, disparó.

El momento más tenso llegó cuando enumeró distintas acusaciones vinculadas a la relación y aseguró tener pruebas de situaciones que habrían ocurrido durante ese tiempo. “Vos decidiste hacer esto público y me humillaste ante un montón de personas ahora y antes, ¿o no te acordás de cuando vino ese chico a casa? Su nombre comienza con L, ¿qué pasó ahí? O no era que los amigos son amigos y que si estás con uno no son amigos, no solo con uno, sino con dos. Ocho meses con una vida paralela, los fines de semana buscando canjes… tengo pruebas y sé todo de lo de tu amiga, tus amigos, sé que cuando nos fuimos de viaje al Caribe vos esperabas reunirte con otra persona”, afirmó.

Ante la escalada del conflicto, Luana intentó frenar el intercambio y explicó que la relación había cambiado con el tiempo. Según dijo, el vínculo ya no era el mismo que al comienzo y el amor se había ido desgastando. También remarcó que lo admira y que prefería continuar esa conversación en privado cuando terminara su participación en el programa.

Sin embargo, Lucas decidió cerrar el cruce con una frase que sonó definitiva: “Tenés todas las cosas en lo de tus papás. Ah, y el bolso apareció, qué suerte”.

Con el portal cerrado y la escena terminada, el clima en la arena quedó marcado por el silencio. El impacto para la participante fue inmediato.

Luana se mostró profundamente afectada por lo ocurrido. Según se vio en la transmisión, manifestó su enojo por la exposición de aspectos íntimos de su vida y hasta dejó entrever la posibilidad de abandonar el juego.

Minutos más tarde, ya sola en la sala, rompió en llanto. La jugadora quedó devastada tras el cruce que el reality decidió mostrar al aire, convirtiendo su historia personal en uno de los momentos más intensos y comentados de la temporada.