El profundo dolor de Eva De Dominici tras la muerte del actor mexicano Alan Canto: "Tengo el corazón roto"

"Durante las últimas dos temporadas de The Cleaning Lady, tuve el privilegio de interpretar a la esposa ficticia de Adan. Pudimos pasar tanto tiempo juntos y conocí a un hombre tan talentoso, solidario y genuinamente amable", expresó en un posteo que colgó en sus redes.

Eva de Dominci y Alan Canto

En la publicación, recopiló distintas postales de ambos donde se lo ve muy sonrientes e incluso al final mostró una imagen de dos sillas juntas con los nombres de ambos en sus respaldos.

"Realmente era uno de los chicos más respetuosos con los que he trabajado. Todo mi amor va para su familia, especialmente para su esposa Stephanie y Roman y Eve, sus hijos", continuó.

Y finalmente destacó: "Nunca perdió la oportunidad de hablar con orgullo de ellos. Tengo el corazón roto. Hasta siempre compañero".

Eva de Dominici posteo a Adan Canto

Conmoción por la muerte de Adan Canto a los 42: tiene un bebé de 18 meses y una hija de 3 años

El mundo del entretenimiento se encuentra de luto tras la repentina partida de Adan Canto, reconocido actor mexicano, a la edad de 42 años.

Conocido por su versatilidad actoral y su presencia en exitosas producciones tanto en la pantalla grande como en la chica, Canto dejó un legado que trasciende las fronteras de la actuación.

Su fallecimiento, confirmado por su publicista Jennifer Allen a The Associated Press, fue atribuido a complicaciones derivadas de un cáncer apendicular, enfermedad que decidió mantener en estricta privacidad.

Con una carrera que abarcó múltiples facetas artísticas, Adan Canto comenzó su andar en el mundo del entretenimiento a los 16 años, abandonando su hogar en busca de su sueño en la Ciudad de México.

Su incursión en la actuación no tardó en llegar, debutando en televisión en 2019 con la serie mexicana "Estado de Gracia", para luego conquistar audiencias internacionales con su papel en "The Following" en 2013.

Su talento y dedicación lo llevaron a encarnar papeles memorables como el del vicepresidente electo Aaron Shore en "Designated Survivor", el político Rodrigo Lara Bonilla en la aclamada serie "Narcos" y el mutante Sunspot en la superproducción "X-Men: Days of Future Past". Además, incursionó exitosamente en la dirección, presentando dos destacados cortometrajes a lo largo de su trayectoria.

Adan Canto

Sin embargo, fue su participación en la serie de Fox "The Cleaning Lady" lo que ocupaba sus días antes de su partida. A pesar de su lucha contra la enfermedad, Canto anhelaba regresar al elenco para la próxima temporada, un deseo truncado por su deceso.

Caracterizado por una sonrisa cautivadora y una risa contagiosa, sus amigos lo recordarán como un ser sensible y humilde, cualidades que contrastaban con su imponente presencia física.

Personalidades del mundo del entretenimiento, como Kiefer Sutherland, compañero de reparto en "Designated Survivor", expresaron su pesar por la pérdida a través de conmovedores mensajes en redes sociales. Sutherland compartió en Instagram su dolor y admiración por el talento y la dedicación de Canto, recordándolo como un ser humano excepcional.

Adan Canto deja tras de sí a su esposa, Stephanie Ann Canto, y sus dos hijos, Roman Alder y Eve Josephine, quienes ahora enfrentan la difícil tarea de seguir adelante sin su presencia física, pero con el legado imborrable de su amor y talento.