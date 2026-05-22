La fuerte confesión de Brian Sarmiento sobre sus hijas tras regresar a Gran Hermano: "Extorsión"

El ingreso de Brian Sarmiento a Gran Hermano Generación Dorada desató una fuerte interna con la madre de sus hijas quienes le reclamaron deuda en cuanto a la cuota alimentaria.
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Antes de volver a la casa de Gran Hermano, Brian Sarmiento lanzó una contundente declaración en medio de la tensión con las madres de sus hijas.
El ingreso de Brian Sarmiento a Gran Hermano Generación Dorada desató una fuerte interna con la madre de sus hijas quienes le reclamaron deuda en cuanto a la cuota alimentaria.
Lo cierto es que en la previa a su reingreso al reality, el ex futbolista se refirió a este tema y aseguró que su vuelta a la famosa casa tiene que ver con ponerse al día con las deudas.
"Si se lo dejan ver del lado del amor está buenísimo pero si se lo dejan ver del lado de un odio o hacerme mal a mí no está bueno", reconoció consultado por Emilia Attias en una entrevista para Infobae sobre si sus hijas lo ven en el reality.
Y en ese sentido explicó: "Hace mucho que no las veo, no me dejan verlas pero un tema que... Yo no quiero decir esta palabra, pero lo siento como una extorsión por dinero, ¿viste? 'Vos pagás, te dejo verla y no pagás, no te dejo verla'".
"Se me exigen un montón de cosas que cuando terminó mi carrera futbolística no podía solucionarlas porque no tenía dinero", fundamentó Brian Sarmiento sobre el conflicto con las madres de sus hijas.
"La madre de mi nena más grande quiere que yo renuncie a mi derecho como padre sacándole el apellido. Si le saco el apellido, ella me perdona la deuda que son 80 mil euros, que era lo que yo estaba peleando que no podía pagar más esa cuota de cuando jugaba al fútbol y no quería. Vi que hay malicia hacia mí, hay maldad", remarcó el ex futbolista.
Dejó en claro además su firme postura: "Yo le dije que mi derecho como padre yo no lo voy a perder. Y si yo tengo que poner la mano y me la corten para poder pagar eso, yo no tengo problema de hacerlo".
Sarmiento reconoció que su regreso al programa "va ayudar un montón porque me va a solucionar ese tema", y cerró: "Todo lo que hice o hago es por ellas pero jamás le hablaría mal de la madre como ella hace conmigo".
Brian Sarmiento rompió el aislamiento en su reingreso a Gran Hermano y su futuro dentro de la casa está en riesgo. El ex futbolista quedó en el centro de las críticas luego debrindar información del exterior frente a varios participantes, algo que está terminantemente prohibido por el reglamento del programa.
La situación no tardó en viralizarse en redes sociales, donde miles de usuarios comenzaron a reclamar una sanción ejemplar por parte de la producción.
Según comentaron distintos fanáticos del reality, Brian Sarmiento habría mencionado cuestiones que conoció durante el tiempo que estuvo fuera de la casa, alterando así el aislamiento que deben mantener todos los jugadores. En X muchos usuarios exigieron que reciba una sanción urgente por romper una de las reglas más importantes del reality.
Incluso, otros pidieron directamente que sea expulsado mediante la puerta giratoria, mientras que otros consideraron que una placa automática sería el castigo mínimo que debería aplicarse en este caso.
Lo cierto es que la producción ya estaría analizando la situación y en las próximas horas podría haber novedades importantes, ya que Gran Hermano mantuvo una postura estricta frente a cualquier tipo de información proveniente del afuera.