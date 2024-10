El profundo mensaje que dejó Lizy Tagliani al compartir una foto de su infancia: "No era simple"

"No estaba seria, estaba planeando como seria mi vestido de novia cuando me case... estaba esperando mi tiempo para q algún cirujano me ayude a desarrollar mis lolas, estaba tomando coraje por que sabía que ser mujer no era una tarea fácil", comenzó escribiendo.

Y continuó: "Lo notaba en mi mamá, en mis tías y doña Bernarda, en doña Hermida. Sabía que no era simple, las mujeres de mi barrio andaban siembre de ceño fruncido como tomando fuerza para darle batalla a cada minuto de la vida".

Lizy Tagliani foto de su infancia

Luego, sobre aquellos días, recordó: "Pero a las 17hrs como si sonará un recreo imaginario, pava de por medio o alguna cervecita en mano el ceño se alisaba y la carcajada estallaba como si la felicidad brotara por sus bocas a pura risa... eran liberadas de algún pesar en esa hora...".

"Cada una tenía algo para contar, un logro, un chisme, una enfermedad, un novio nuevo, cualquier noticia se festejaba. Era su hora su recreo. Por eso es que yo sabía que algo mágico tenía que tener ser mujer", resaltó.

En tanto, cerró: "Acá estoy recordándolas mientras se hace la hora de que llegue mi marido del trabajo y mi hijo del jardín. No estaba seria, solo fui a quedar bien con el sacerdote, en el fondo Dios ya sabía cuales eran mis planes. (Solo son palabras que me inspiró esta foto)".

Lizy Taglaini

Lizy Tagliani celebró el cumpleaños de Tati y emocionó a todos: "Para siempre"

Hace aproximadamente un mes Lizy Tagliani y Sebastián Nebot dieron la noticia de la adopción de Tati y este jueves la conductora mostró la primera celebración de cumpleaños que compartieron junto a su hijo.

El 18 de septiembre Tati cumplió 5 años y Lizy Tagliani habló a corazón abierto en sus redes sociales acerca de lo que significó la llegada del nene y lo movilizada que se sentía en esta fecha tan importante.

"Querido hijo a veces somos egoístas y nos creemos los salvadores pero sabes que? No fuimos nosotros, fuiste vos con tus poquitos años quien nos cambió la vida que nos enseña día a día, quien llegó lleno de amor, de una risa que contagia vida, amor y alegría", escribió.

Lizy Tagliani cumpleaños de Tati

Entre tantas palabras de amor y profundo agradecimiento, Lizy finalmente expresó: "Te deseamos feliz cumpleaños, que la sonrisa sea ley en tu mundo de golosinas, colores y juguetes. Te amamos desde y para siempre. Con el amor más puro q supimos conseguir acá estamos, estos somos mamá Lizy y papá Sebastián".

Además, también mostró en sus historias la increíble fiesta que organizaron para Tati en un sol con adornos, souvenirs y una torta temática de La Granja de Zenón.