Los detalles del tenso encuentro de Nicole Neumann y Eva Bargiela tras la separación de Facundo Moyano

Embed

Desde Intrusos (América TV), la periodista relató que le tocó compartir mesa con Neumann, quien ante la llegada de Bargiela preguntó inquieta si también se sentaría allí. Pero la ex de Moyano, enfrentada a Nicole desde hace años, apenas se acercó e inmediatamente se fue a la otra punta del salón después de haber contado en LAM que Neumann en su momento intentó contactarla para darle explicaciones sobre su relación con el dirigente político.

Nicole evento Colonia 2.png

Además de ellas, que sin duda fueron las figuras estelares, algunas de las otras figuras que dijeron presente en "Colonia en Buenos Aires" fueron Floppy Tesouro, Marcelo Polino, Nico Pauls, Jorgelina Aruzzi y Sabrina Garciarena entre otras.

Eva Bargiela con organizadores de evento Colonia.png

RS FOTOS.

¿Parejas cruzadas? El vínculo desconocido que une a Eva Bargiela, Facundo Moyano, Nicole Neumann y Manu Urcera

Cuando menos se lo esperaba, Eva Bargiela se llevó una enorme desilusión. La modelo se enteró que su relación con Facundo Moyano había llegado a su fin mientras estaba viendo un programa de TV.

El referente político anunció la ruptura en medio de una entrevista en la señal TN. “Su mujer forma parte del Bailando, ¡eso es algo que a usted lo incomoda?”, le preguntó María Eugenia Duffard al hijo de Hugo Moyano. “Estamos separados y no voy a hablar del tema porque no me corresponde, nada para agregar”, fue la respuesta del invitado.

En LAM (América TV), Eva Bargiela contó que las cosas no estaban bien y estaban viendo cómo comunicar se separación en los medios. Sin embargo, Facundo le ganó de mano.

Manu Urcera Eva Bargiela.jpg

"El Bailando era una oportunidad muy importante para mí y quería disfrutarlo al máximo. No quería una previa hablando de mi separación, me da vergüenza estar expuesta así y por eso le había pedido que no lo contáramos", reveló la modelo.

En medio del revuelo por la ruptura trascendió un dato picante. En un momento de crisis en la pareja, Facundo entabló una relación con Nicole Neumann.

Para sorpresa de muchos, Nancy Duré afirmó en Socios del espectáculo un dato impactante. "En ese tiempo, me cuentan que Eva tuvo algo con Manu Urcera, el actual novio y futuro marido de Nicole", sostuvo.

Sin dudas, un verdadero culebrón, aunque todo habría ocurrido a puertas cerradas porque no hay pruebas concretas de ese supuesto affaire.