El profundo recuerdo de Nequi Galotti a su hermano con autismo: "Es mi vida entera"

“En aquella época, la mamá de una amiguita mía del colegio decía: ay no, no vayas a lo de Nequi Galotti porque tiene el hermano bobo. ¡Como si eso fuera a contagiarla a la chica!”, continuó Galotti, ante el asombro de Kämpfer.

Ante la consulta de Agustina acerca de cómo sobrelleva el vacío que le dejó la partida de Marcelo, la ex conductora de Utilísima se sinceró: “doy lo mejor de mí y a eso me lo enseñó él. Cuando yo tenía 19 años mis padres me nombraron su tutora. Nos hablaron a mi hermana y a mí sobre la finitud de la vida, sobre que ellos podían morir en cualquier momento. Y yo siempre planeé mi vejez con Marcelo. Lo extraño tanto, que es inimaginable. Él me hizo la persona que soy”.

El drama en la cadera de Nequi Galotti

En estas últimas semanas del 2021, Nequi Galotti debió enfrentar un duro golpe al enterarse los problemas físicos en su cadera que le impedían movilizarse normalmente, por lo tomó una decisión drástica.

Claro que en un principio lo vivió en la mayor de las intimidades, pero este miércoles compartió un misterioso posteo que preocupó a sus más de 177 mil seguidores desde su cuenta de Instagram. Allí se limitó a declarar "Gracias al cielo todo salió muy bien. Ahora es todo recuperación".

Pero pasadas unas horas, Nequi Galotti volvió a sus redes para explicar, ante las muchas consultas de seguidores y los mensajes de aliento de sus amistades del medio, el motivo de su internación y qué es lo que había salido todo bien. Así, con un nuevo posteo 2.0 la viuda de Bartolomé Mitre contó "hace poco más de un mes me diagnosticaron artrosis severa de cadera derecha por la que me realizaron un reemplazo de ella. La operación fue ayer y hoy ya me pararon!".

En tanto, Nequi Galotti agregó "Estoy feliz de haber tomado la decisión de operarme y así recuperar la movilidad perdida. Aquí estoy rodeada por mis tres hijos, mi hermana, mis nueras y toda la gente que me quiere de verdad con sus cientos de WhatsApp que me llenan el corazón".

Y, además de agradecer a todos los médicos que la trataron y la operaron en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento, no se olvidó de su "amada comunidad de Instagram" que la apoyan y la acompañan "con tanta amorosidad".

Ya por último reveló que esa misma tarde -por ayer- los kinesiólogos la harían dar los primeros pasos tras la intervención quirúrgica.