El provocador gesto de Ivana Icardi a Wanda Nara en complicidad con la China Suárez

Como si eso fuera poco, además tuvo un provocador gesto hacia Wanda Nara mostrándose muy cercana a su nueva cuñada.

Todo sucedió cuando la hermana del futbolista compartió un posteo de fin de año en su cuenta de Instagram y luego de un like de la China, una seguidora le comentó: “La China y vos intercambiando likes. Amamos a estas cuñadas, la familia hermosa que serán todos juntos”.

Dicho comentario, fue la likeado por la misma Ivana, dejando en claro su emoción por tener a la actriz en la familia como la nueva novia de su hermano.

Ivana Icardi y China Suarez

Súper casa: la nueva polémica que enfrenta a Wanda Nara y Mauro Icardi

En medio del conflicto que los enfrenta en el plano legal hace un tiempo, Wanda Nara y Mauro Icardi suman un nuevo y millonario foco de tensión.

Según contaron en el ciclo Intrusos, América Tv, una súper casa en Nordelta podría derivar en una nueva disputa entre los dos. Esto tendría que ver con la supuesta adquisición de una millonaria propiedad por parte del futbolista, algo que aún no está confirmado, y que puso en alerta a los abogados de la mediática.

"En conjunto del estudio penal (Payarola) y civil (Rosenfeld) de Wanda Nara, están averiguando qué pasó con la supuesta compra de esta propiedad por más de cinco millones de dólares que Mauro Icardi habría hecho desde el exterior", informó Laura Ubfal.

Y agregó: "Él (por Icardi) ahora está en una casa alquilada de Nordelta pero aparentemente la compra se habría hecho desde el exterior hace muy poco. Están averiguando cómo se hizo y si es todavía un bien ganancial. Acá todavía no se firmó el divorcio legal en Italia como está la fecha prevista".

A lo que Karina Iavícoli comentó: "Está hecha la separación de bienes y están iniciados los trámites de divorcio. La información que tengo es que la casa todavía no la habría comprado, no significa que no lo quiera hacer".

"La respuesta legal de Lara Piro, que lucha por Icardi, me dice que el divorcio ya está iniciado y tiene efectos retroactivos al momento de la separación personal que fue de público conocimiento y además denunciada por Wanda. Ellos tienen separación de bienes, no tienen más régimen ganancial hace un par de años", aportó Damián Rojo en charla con una de las partes involucradas en el litigio legal.

"Para Rosenfeld es bien ganancial", sentenció Ubfal, sobre la nueva polémica que invade a Wanda y Mauro.