El provocador video de Walter Festa tras las versiones de romance de su ex, Romina Uhrig, con otro hombre

Así las cosas, si bien Uhrig todavía no habló públicamente del tema quien sí reaccionó al respecto ¿confirmando? la información fue su exmarido, Walter Festa.

Romina Uhrig

Desde su cuenta de TikTok, el ex intendente de Moreno compartió un video donde dice: “Esta canción es para ella, que está con él pero piensa en mí”. Y acto seguido se escucha la canción “La piel bien caliente”, del Grupo Trinidad, lo que daría cuenta cuán despechado habría quedado el político.

¿Qué dice la letra de la canción en cuestión?: "Te diste cuenta el no es igual es diferente, El no te pone la piel bien caliente, No hace nada de lo que tanto te gusta, Hoy te arrepientes, Te diste cuenta de lo mal que tu elegiste, Sin decir nada con el te fuiste, Supe por otro que estas viviendo en su casa, ¿por que mentiste?”.

Y como para rematar el posteo, Festa escribió desafiante "¿Será?". Ahora sólo resta la palabra de la ex Gran Hermano 2022.

Embed

La palabra del ex participante de Combate sobre el supuesto romance con Romina Uhrig

En las últimas horas, se dijo en LAM (América TV) que la ex diputada tendría un romance con Damián Ávila, joven que participó de otro reality, Combate.

A Uhrig le habían preguntado por un supuesto amor con el cantante L-Gante y ella fue contundente al negarlo. De acuerdo al programa que conduce Ángel de Brito, esta nueva pareja es muy reciente y por ahora no se animan a confirmar la noticia.

Gran Hermano

PrimiciasYa le consultó a Damián Ávila sobre esta versión y el apuesto muchacho respondió de manera contundente: "Nada que ver, la conozco pero nada".

Cabe recordar que desde su separación con su exmarido Walter Festa y padre de dos de las tres hijas que tiene, Romina fue vinculada con otros famosos como por ejemplo, Nacho Castañares, el Conejo Quiroga y Maxi Guidici. E incluso, otro nombre que llegó a trascender fue el del cantante de cumbia 420 L-Gante, con quien estuvo muy cerca en una fiesta y luego se vieron dos veces más.