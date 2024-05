Ángel de Brito dio a conocer el nuevo romance de una ex Gran Hermano: "Hubo pernocte"

Si bien en el último tiempo la ex diputada fue vinculada con el cantante L-Gante, parece que esos rumores quedaron atrás y Romina ya encontró el amor en otra persona.

“El día que me la encontré en La Polenta, que fuimos a bailar, le pregunté si salía con L-Gante y me dijo 'no ni en pedo, nada que ver'. Ya estaba tocando acá. Hace muy poco que están”, recordó Ángel.

En eso, continuó con el romance y contó: “Hubo pernocte, va a salir a negar y decir que nada que ver, pero hubo pernocte en el barrio de Caballito, donde vive él. Es una relación incipiente”.

Romina Uhrig mostró a Caramelo y recibió duras críticas por su estado: "Está hecho bolsa"

En Gran Hermano 2022, casi llegado a la final, Caramelo y Mora, dos perritos de un refugio, ingresaron a la casa y quedaron al cuidado de los participantes. Los jugadores tenían la posibilidad de adoptarlos.

Marcos Ginocchio, el ganador del reality, se quedó con Mora, mientras que Romina Uhrig adoptó a Caramelo. Apenas salieron del juego, los cachorritos fueron con sus respectivos dueños.

Este miércoles, la ex diputada kirchnerista estuvo en A la Barbarossa (Telefe) y llevó a su mascota. En las redes sociales se viralizó una captura de la morocha con su perrito y recibió duras críticas por el estado del animal.

"Dios, que demacrado está", "Está hecho bolsa caramelo mi vida nada que ver con Mora", "Caramelo tiene cara de que sufre", "¿Romina realmente lo cuida?", fueron algunos de los mensajes que se replicaron en Twitter.