El recuerdo de Paula Chaves a Jazmín De Grazia a 10 años de su muerte

En charla con el sitio Teleshow, Paula Chaves recordó a Jazmín De Grazia a diez años de partida: "Yo sigo en contacto con su familia, la extraño mucho y ella se me aparece en sueños. Cada vez que eso pasa, lo llamo a su papá y le digo: ‘Ricardo, se me apareció Jazmín, soñé con ella y me dice que está bien’”.

Y remarcó sobre la fecha que la conecta para siempre con su gran amiga: “Elijo recordarla el día de su cumpleaños, no el día que partió. Porque es justo el cumple de Filipa. Mayor señal que esa no hay. Ella quiere festejo”.

Filipa, la hija de Paula Chaves, nació el mismo día que Jazmín De Grazia

El destino quiso que la tercera hija de la modelo y conductora Paula Chaves con Pedro Alfonso, Filipa, naciera el mismo día que su amiga Jazmín de Grazia, quien falleció el 5 de febrero de 2012 a los 27 años. Paula y Jazmín fueron grandes amigas y desde las redes la conductora suele recordarla en cada fecha especial.