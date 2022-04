El reencuentro más esperado de Rodrigo Noya tras su salida de El hotel de los famosos

Es por eso que tras abandonar El hotel de los famosos, la ardilla -como lo había apodado Alex Caniggia en el reality-, además de aprovechar para sumarse a la gira teatral de Una noche en el hotel, Rodrigo Noya no dudó en retomar el contacto con su hijo de casi 5 años, fruto de su relación con Sofía Sorrenti de quien actualmente está separado.

Rodrigo Noya e hijo.jpg Rodrigo Noya junto a su hijo Bautista, de paseo en el Jardín Japonés luego de su salida de El hotel de los famosos.

Así, Noya volvió a mostrarse feliz desde sus redes sociales ya afuera del hotel, y junto a Bauti. En el primer posteo que hizo junto al nene sólo bastó que escribiese "Felicidad", donde se los ve abrazados y emocionados.

Rodrigo Noya y su hijo Bautista tras salir de El hote de los famosos.jpg Lo primero que hizo Rodrigo Noya, luego de su ida de El hotel de los famosos, fue reencontrarse con su hijo Bautista.

En tanto, en las últimas horas Rodrigo aprovechó los momentos libres que le deja su labor teatral para compartir con el pequeño Bautista un paseo por el Jardín Japonés, en una salida de padre e hijo en el que no sólo le dieron de comer a los peces sino que también disfrutaron de un rico almuerzo juntos.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rodrigo Noya (@_rodrinoya)

La angustia de Rodrigo Noya tras su decisión de abandonar El Hotel de los Famosos

Tras algunos días erráticos dentro de El Hotel de los famosos donde tuvo sus días de furia, finalmente Rodrigo Noya abandonó el reality conducido por Pampita y el Chino Leunis en la pantalla de El Trece. Si bien había pedido tomar el lugar de la eliminada de la semana, Matilda Blanco, las reglas del juego dispusieron que no podía ser así no obstante logró ponerle fin a su estadía allí.

"Si esta es tu decisión, entendemos tu voluntad... entonces hasta acá llegó tu camino en El Hotel de los Famosos" fueron las palabras del conductor quien le dio la palabra a Noya tras explicar que extrañaba mucho a su hijo y tenía la necesidad de verlo. "Sé que los voy a extrañar muchísimo a ellos también, y que afuera con la mayoría voy a poder tener una amistad" dijo el actor visiblemente emocionado, pero seguro de su decisión.

noya abrazos salida.jpg El abrazo de Rodrigo Noya con sus compañeros antes de abandonar El hotel de los famosos (El Trece).

Así, al no haber posibilidad de echarse para atrás más allá del pedido de algunos de sus compañeros como Alex Caniggia, si bien luego festejó si salida, el conductor le expresó “Particularmente, me reconforta pensar que vas a terminar este abrazando a tu hijo”. Y su respuesta no fue otra que "Es lo que más espero de verdad” con la voz entrecortada.

Al mismo tiempo, Rodrigo Noya aseguró que de los 11 participantes que quedan jugando, "Todos tienen chance de ser finalistas y ganar", por lo que se fue tranquilo, entre abrazos y cánticos de 'la ardilla no se va', y con la sensación de que su misión está más que cumplida.