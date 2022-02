El reencuentro en radio de Andy Kusnetzoff y Mario Pergolini: "¡Qué ego insoportable tenés!"

andy kusnetzoff mario pergolini captura.jpg

Esa, precisamente, fue la situación con la que Andy Kusnetzoff recordó y presentó esta mañana a Mario Pergolini en su edición aniversario tan especial tras 20 años ininterrumpidos con programa propio en el éter con su presencia en vivo. Si bien aseguró que lo amó y lo sufrió al mismo tiempo, el rubio reconoció que "Es la persona por la que esto acá, y que él esté 20 años después, para mí es un cierre de algo.. así que gracias por venir Mario Daniel Pergolini".

Claro que pasaron por muchos temas como el fútbol o las respectivas terapias psicológicas hablando uno del otro, pero Mario Pergolini fue claro en admitir que en su momento no quería que Andy se lanzase como conductor radial. "Lo que más me daba por las pelotas era que íbamos a competir y yo me conocía cómo era compitiendo", aseguró el ex La tv ataca. Al tiempo que Andy le recordó sus palabras: "Me dijiste... yo me conozco y voy querer terminar haciéndote mierd..."... a lo que Pergolini retrucó ácido "Y lo loco es que lo logré... pero pasaron muchas cosas".

Por qué Mario Pergolini nunca fue al programa de tv de Andy Kusnetzoff

Así, en medio de la extensa charla que mantuvieron los niños mimados de la FM de los últimos años, Mario Pergolini aseguró ya no ser lo competitivo que era hace dos décadas atrás, disparando "Yo en otras circunstancias no hubiera venido acá...".

En tanto, el ex vice presidente de Boca también contó por qué nunca fue y nunca aceptará la invitación de su ex notero para ir a PH, Podemos hablar (Telefe). "Para mí es muy raro... qué me voy a sentar a hablar con cuatro personas que no conozco, solo porque son famosas. Me es muy difícil estar en mesas de Mirtha o ese tipo de cosas", se justificó Pergolini.

cqc con mirtha legrand.jpg Mario Pergolini junto su troupe de CQC a fines de los '90, donde Andy Kusnetzoff era uno de ellos, en el programa de Mirtha Legrand.

Fue en ese momento cuando el conductor de Perros de la calle le recriminó que fue un montón de veces a lo de Mirtha, y que incluso él lo acompañó. "Pero siempre fuimos nosotros solos, sin otra gente...", le cerró la boca el maestro al eterno alumno.