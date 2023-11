El romántico mensaje del Chino Darin para Úrsula Corberó tras ganar un premio: "Soy afortunado..."

Embed

Más tarde, el hijo de Ricardo Darin compartió un romántico mensaje para Corberó, con quien sale desde 2016. "Felicitaciones @ursulolita precioso discurso y merecidísimo premio", comenzó diciendo.

"Gran laburo en #ElCuerpoEnLlamas Soy afortunado testigo del trabajo y la energía que le pusiste a este y a todos tus proyectos. Te amo y te admiro", cerró el Chino.

chino darin tuit.jpg

Úrsula Corberó reveló cómo fue pasar la pandemia con la familia del Chino Darín: "Estaba desequilibrada"

El Chino Darín y Úrsula Coberó hace siete años que mantienen una relación a distancia. Para la revista Vogue de España, la actriz catalana reveló que durante la pandemia estuvo en Buenos Aires y vivió en la casa de los padres de su novio, Ricardo Darín y Florencia Blas. "Estaba como la mier...", afirmó.

“Estaba como la mier... Después me di cuenta de que no tendría que haber sido tan dura conmigo misma, porque era consciente de la situación que estaba viviendo. Un montón de gente que no tenía ni los mismos recursos ni el mismo privilegio que yo, y no me di el permiso a mí en ese momento de estar mal”, sostuvo en la entrevista que salió publicada en la revista de moda.

Alejada de su país y de sus seres queridos, Corberó expresó: “Fui consciente de que yo tenía también derecho a estar fatal, como cualquier otra persona, me encontraba a 13.000 kilómetros de distancia de mi familia”.

En otra parte de la publicación, la intérprete que encarnó a Tokio en La Casa de Papel (Netflix) habló de la inestabilidad emocional que sintió al convivir con sus suegros y el Chino: “Todo ello sumado a que estás en casa de tus suegros y no quieres que te vean en determinadas situaciones. Estaba completamente desequilibrada. Me despertaba un día feliz, a los cinco minutos lloraba. Un cuadro de persona”.