Úrsula Corberó filmó a Joaquín Furriel, Peter Lanzani y Rodrigo de la Serna bailando y el video se volvió viral

En su tiempo libre, Corberó aprovechó para disfrutar de un clásico argentino: el asado. La estrella internacional almorzó junto a figuras destacadas de nuestro país, Joaquín Furriel, Peter Lanzani y Rodrigo de la Serna.

En un video que compartió en sus redes se puede observar a los actores bailando, cantando y riéndose mientras comparten de un almuerzo al rayo del sol, con un vino y variados cortes de carne.

Úrsula Corberó

La romántica declaración del Chino Darín sobre Úrsula Corberó

Después de un verano en las playas de Punta del Este, El Chino Darín enterneció a todos en las redes sociales con una romántica declaración dedicada a su novia, la actriz Úrsula Corberó.

En una alfombra roja, al ser consultado por un medio español, el Chino no se guardó elogios para su pareja, haciendo viral su testimonio en Twitter.

"¿Qué es lo que más te gusta de aquí? Por ejemplo", le preguntaron el actor. Y ahí sorprendió bien romántico: "¿De España? Mi mujer".

Y sobre cómo lleva los tiempos de distancia geográfica entre ambos por trabajo, explicó: "No pasa nada, estoy con mis compañeros, ya tendré tiempo de verla y disfrutar y de la intimidad, que la verdad, lo prefiero".

Al ser consultado sobre cómo la definiría a Úrsula Corberó, Darín aclaró: "No la definiría, me parece que si la defino la limito. Le está yendo increíble y se lo merece porque se ha hecho unos currazos espectaculares. Estoy muy orgulloso de ella".

"No hace falta casarse...", le dijo la cronista. A lo que él argumentó: "El posesivo no me gusta. Me preguntaste a mí y lo que más me gusta es mi compañera, Ursula, podemos llamarle de un montón de maneras".