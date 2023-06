El romántico mensaje de Gastón Soffritti a Cande Molfese por su primer aniversario: "La mejor..."

CANDE MOLFESE Y GASTON SOFFRITTI 1.jpg

"La mejor compañera de equipo que podía elegir. Al infinito y más allá, cuqui. Por muchos años más juntos. Te amo... Feliz primer año", agregó en el emotivo mensaje.

Super enamorada, Cande le respondió al actor: "Ay, sí, los 3... Porque Almen también. Te amo, amorcito. Compañero mío".

Cande Molfese desconcertó a todos con un sorpresivo anuncio sobre su futuro con Gastón Soffritti

Cande Molfese sorprendió a todos en su programa por stream. La actriz anunció su casamiento con Gastón Sofrritti y contó cómo fue la propuesta de parte de su pareja.

"Yo me voy a casar, nos vamos a casar, pero no lo anunciamos. Amor, lo conté", expresó, mientras el actor se acomodaba en el living para sumarse a la conversación.

Acto seguido, Soffritti relató cómo se dio todo. "Hubo una propuesta. Esto es raro, uno no hace eso todos los días. Estábamos en México, era el día de su cumpleaños, ella estaba muy enojada porque yo no había arreglado ningún plan diferente. Hacía bastante que estábamos en México, ya no sabía donde carajo ir a comer”, detalló.

En ese instante, Cande lo interrumpió y siguió con el relato: "Fuimos a comer y volvimos, llegamos al hotel. Él agarra la cajita, puso un tema de fondo que nos representa y me dijo ‘Si a vos te parece, si a vos te dan ganas, podemos...'. Yo llamé a mi mamá y le conté".

Finalmente, en su cuenta de Instagram, la actriz mostró una foto luciendo el año de compromiso. "¡Mira, ma! Ayer Gasti me pidió casamiento, aún no caigo mucho pero es un 'sí' rotundo. No sé ni de qué forma ni cuándo pero bueno, te lo cuento", escribió en la publicación.