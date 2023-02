Rodrigo de Paul reveló el consejo que le dio Tini Stoessel en su momento más difícil

“Dije ‘juro que, si no estoy para jugar, voy a decir la verdad’. A la noche estaba muy preocupado. Jugar así... Yo sentí que me iba a perder lo que quedaba del Mundial. Entonces, me metí en la habitación y no quería hablar con nadie, por las cosas que se habían filtrado”, dijo el ex de Camila Homs.

“En esa situación, la llamo a Tini. Pero Tini no sabe ni lo que vale un gol. Ella era la única persona que no me daba una opinión desde el lado futbolístico. Eso me sacaba presión. Me dejaba decidir a mí”, aseguró sobre su charla con la cantante.

“Entonces, Tini me dice que haga lo que yo sienta, que me iba a apoyar. Me dijo ‘decidí con el corazón, que no te vas a arrepentir’”, reveló sobre la charla que tuvo con su pareja, y finalmente eso fue lo que hizo: jugó, la rompió, y terminó consagrándose campeón del mundo.

El video íntimo de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul viven a pleno su romance y se olvidan del conflicto que mantiene el futbolista con su ex pareja y madre de sus dos hijos, Camila Homs.

Lo cierto es que tras el significativo tatuaje que lució en las redes el mediocampista de la Selección Argentina, que estaría inspirado en su actual novia, ahora ambos sorprendieron con un divertido video juntos.

La cantante estrena esta semana su nuevo tema, Muñecas, con La Joaqui y Steve Aoki, y en este contexto publicó un challege en el que también participó Rodrigo de Paul. "Este jueves", anticipó Tini Stoessel en su posteo junto a emojis de champagne.

Desde Madrid, España, la cantante compartió un video en su cuenta oficial de Instagram en el que se la ve bailando y al final aparece el futbolista a modo de broma.

Tini y Rodrigo disfrutan del lindo momento que pasan como pareja y ahora hasta se animan a mostrarse en challengue en las redes a pura sonrisa.