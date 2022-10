El romántico video de la China Suárez y Rusherking, ¿comprometidos?

Embed

Ambos lucen en sus manos el mismo anillo, muy lindo por cierto, y esto motivó rumores de compromiso en la pareja de la actriz y el cantante nacido en Santiago del Estero, amor que nació hace unos meses.

Este gran detalle del anillo que tenían los dos en sus dedos en dicho video alimentó los rumores de compromiso para la pareja, que pasa sin dudas por un gran momento.

¿Habrá anuncio oficial en breve? Veremos...

Pampita habló del sorpresivo gesto que tuvo la China Suárez con ella

Pampita fue una de las tantas peregrinas que se acercó hasta la basílica de Luján como muestra de fe y recibió el apoyo de muchas personas, entre ellas, la China Suárez.

Al respecto, la modelo habló en Intrusos, América TV, y sostuvo: "Mucha gente me puso me gusta", afirmó la ex de Benjamín Vicuña luego de ser consultada por el gesto de la China, que le puso me gusta y un corazón rojo al emotivo posteo.

"Por suerte hay mucha gente que fue muy cariñosa", agregó, y al consultarle sobre si vio efectivamente la dedicatoria de la novia de Rusherking, aseguró: "Veo prácticamente todos los comentarios. Leo lo que me pone todo el mundo y lo vi, obvio".

A su vez, Pampita se refirió al vínculo que mantiene con la China Suárez, a quien la une los hijos que ambas tuvieron con Benjamín Vicuña: "Ya saben que tenemos buena relación hace un tiempo", cerró.