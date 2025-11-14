Impactante dato sobre la China Suárez: quién sería la mano negra que fogonea sus picantes tuits

Asimismo, Matías Vázquez no sólo coincidió con su compañera sino que también señaló: “Vicuña trata de bajarle un poco el fuego a una situación que la China sí sigue manteniendo, ella no apaga el fuego, quiere el escándalo”.

Mauro Icardi y China Suárez

Qué dijo Benjamín Vicuña tras el nuevo escándalo con la China Suárez

Lo cierto es que en la entrevista que Benjamín Vicuña le dio al programa que conducen Pampito y Matías Vázquez en la pantalla de El Trece, mientras disfrutaba de una tarde junto a sus hijos recién llegados de Turquía fue más que diplomático.

“Todo bien, todo tranquilo, no es el mejor lugar, es una plaza, estoy con mis chicos, pero bueno, quise venir a ustedes para poder hablar y que me dejen tranquilo un ratito”, fueron las primeras palabras del chileno al acercarse al cronista tras verlo en la vía pública esperándolo.

china suarez benjamin vicuña

Así, ante la insistencia del notero al remarcar que él y sus hijos habían pasado 40 días separados, Vicuña trató de dar por terminada la nota al expresar: “Sí, todo más que bien. Muy contento, feliz y ya está. Yo ya iría cerrando el tema, la verdad que no hay mucho más que hablar”.

Pero claro que ante la repregunta del periodista queriendo saber si han llegado a un acuerdo, Benjamín fue tajante en su respuesta. "Son cosas que se resuelven en privado, como tiene que ser y no puedo seguir, es un montón todo lo que se dice. Creo que trabajo en el mismo canal que ustedes, entonces les pido también un poquito de respeto, porque no hay más vuelta que darle", concluyó firme.

Vale recordar que la pelea entre China Suárez y Benjamín Vicuña ha escalado recientemente debido a conflictos legales y de cuidado de sus hijos, Magnolia y Amancio. China Suárez volvió a Argentina y desde sus redes sociales apuntó contra Vicuña, acusándolo de filtrar información sobre sus hijos a la prensa y, en un mensaje, dijo que "es más fuerte que él llorar en cámara", lo que fue interpretado como un ataque directo. Esto reavivó la tensión y complicó nuevamente un acuerdo legal entre ambos, especialmente sobre la división de tiempos de cuidado y permisos de viaje para los niños.

El conflicto se centra en que la actriz quiere volver a Turquía antes de fin de mes para reunirse con Mauro Icardi, mientras que los niños quedarían en Argentina con su padre hasta el 30 de noviembre. Esta diferencia ha hecho que la comunicación entre sus abogados se haya truncado. Vicuña, por su parte, ha preferido no hablar públicamente sobre el tema, aunque se lo ha visto molesto y afectado.