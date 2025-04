Las duras críticas que recibió Diego Leuco por no bancar a Lizy Tagliani tras la denuncia de Viviana Canosa

“Lo criticaron mucho a Diego también”, comentó Pampito, abriendo la puerta a un debate que fue subiendo de tono. “Le dicen que no se la juega. Pero, perdón, ¿ustedes se la jugaron? ¿Por qué tiene que hacerlo él?”, enfatizó.

En Puro Show pasaron una nota que le hicieron a Diego Leuco en LAM. En la entrevista expuso su postura en este conflicto. “No tengo elementos. Una persona dice una cosa, otra dice otra. Sería temerario decir algo”, afirmó, marcando distancia con el conflicto y poniendo el foco en su rol como conductor.

Lejos de mostrarse indiferente, Diego Leuco detalló que su prioridad es mantener el espíritu del ciclo: “Conduzco un programa muy lindo, muy familiar, donde ocurren cosas hermosas. Trataré de cuidar ese espacio. Ese es mi rol y eso es todo lo que yo puedo decir”.

Además, el periodista señaló que está por emprender un viaje personal importante relacionado con su historia familiar, y que no toma decisiones en torno al futuro de Lizy Tagliani en La Peña de Morfi.

La postura de Diego Leuco fue celebrada por algunos y criticada por otros. En Puro Show, el panel quedó dividido. Algunos destacaron su prudencia y profesionalismo, mientras que otros cuestionaron la falta de apoyo explícito a una compañera que atraviesa una situación difícil.

“Estamos acostumbrados a alguien correcto, educado, buena gente. Y ahora le pegan porque no dijo lo que algunos querían escuchar”, opinó Pampito. Incluso se deslizó que las críticas podrían tener un trasfondo ideológico. “Cada cosa que hace se la devuelven por elevación por cosas que dijo o hizo en el pasado”, sumó el conductor. “Está muy bien que no haya hablado porque el tema es muy delicado”, cerró Pochi.

Nicole Neumann tomó distancia de Lizy Tagliani y fue tajante: "No pongo las manos en el fuego por nadie"

Ante el revuelo que se generó por la denuncia mediática y judicial de Viviana Canosa contra Lizy Tagliani, fueron muchos los famosos que se pronunciaron al respecto.

Nicole Neumann, amiga de la capocómica, habló con LAM y reveló que le dio su apoyo. “Yo estoy acompañándola desde nuestra amistad de 16 años y la verdad que solo tengo cosas lindas para decir de ella siempre. Le mandé mensajito. Está triste como se la vio, obvio. Pero son momentos, que se va a hacer", expresó.

Sin embargo, después de dialogar con el programa de Ángel de Brito, la diosa de las pasarelas dio una entrevista Puro Show (El Trece), en la cual tomó un poco de distancia.

"Yo no miro tele, me voy enterando de cosas cuando salgo de grabar, que termino tarde. No sé, me están metiendo en una que, la verdad, no sé qué decirte, porque cada vez se pone peor. La Justicia tendrá que ver las pruebas y resolver”, manifestó.

Nicole aclaró si está distanciada de Lizy. "Nunca nos distanciamos. Nos hicimos amigas trabajando, pero hace mucho que no la veo. No llegué a conocer a su hijito y ella todavía no conoce a Cruz, imaginate. Por cosas del trabajo, de la vida misma”, señaló.

Al ser consultada sobre si considera que la conductora de La Peña de Morfi tiene "doble cara", la respuesta de la modelo fue tajante: "Yo jamás noté algo así".

Por otro lado, Nicole se refirió a las denuncias que son solo mediáticas y no tienen un correlato en la Justicia. “Eso no está bueno. Creo que si realmente uno tiene pruebas de algo tan grave, el primer lugar al que hay que acudir es la Justicia”, opinó.

Por último, al ser consultada si aún respaldaba a su amiga, fue contundente. “Yo no pongo las manos en el fuego por absolutamente nadie que no sea mi propia persona y mis cuatro hijos”, sentenció.