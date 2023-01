El significativo tatuaje de Rodrigo de Paul dedicado a Tini Stoessel.

Embed

En su Instagram, Rodrigo de Paul compartió un video, donde se puede ver parte del trabajo del tatuador en su piel y el resultado final en primer plano. Los fans del jugador y de la cantante quedaron fascinados.

Este no es el único tatuaje que el futbolista tiene dedicado a su gran amor. En mayo del año pasado se supo que el jugador tiene la frase "Quiero más" en uno de sus brazos, al igual que la ex chica Disney.

Tini Stoessel reveló detalles de la charla que tuvo con Rodrigo de Paul, antes de la final en el Mundial Qatar 2022

En una especial para Star+, Tini Stoessel contó una charla clave que tuvo con Rodrigo de Paul, en medio del Mundial Qatar 2022, cuando estuvo en duda su participación en el partido ante Países Bajos por una posible lesión.

“Que él me diga ‘estoy nervioso’ o que me llame llorando.... no lo podía creer porque siempre es un tipo positivo, que tira para adelante”, comentó la estrella del pop.

Tini reveló que Rodrigo se comunicó con ella preocupado porque creía que tenía una lesión. "Cuando me manda el mensaje ‘creo que me lesioné' y me llama. No podía hablar. '¿Qué hago? ¿Juego o no juego?', me dijo", detalló.

Finalmente, ella le dio su apoyo y Rodrigo pudo jugar ante Países Bajos. "Yo estoy ahí, siempre. En cualquiera de las decisiones que tome, voy a estar. Y él decidió lo que todos sabemos. Es un amor incondicional, un orgullo y no podía parar de llorar”, cerró.