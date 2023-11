El sorprendente cambio de look de Magnolia, la hija de la China Suárez y Vicuña, inspirado en Taylor Swift

En medio de la gran expectativa que causó el paso de la famosa artista estadounidense por nuestro país, quien se sumó a la moda swiftie fue Magnolia, la hija de la China Suárez y Benjamín Vicuña.

magnolia look taylor swift 1.jpg

En su cuenta de Instagram, el actor chileno compartió imágenes del paseo dominguero con su hija y Amancio y llamó la atención el rotundo cambio de look de la pequeña, inspirado en un color de pelo que utilizó Taylor.

En las fotos se pudo ver el nuevo look de Magnolia con su larga cabellera rubia pintada de fucsia, detalle característico de una de las eras más pop de la cantante estadounidense.

magnolia look taylor swift.jpg

Fueron dos imágenes que compartió Benjamín Vicuña desde sus historias de Instagram disfrutando de un paseo con sus hijos y en otra postal se fotografió él en primer plano.

"Magnolias y buganvilias", describió el artista chileno en una de las fotos rodeado de hermosas plantas, sonriendo y con anteojos de sol disfrutando de un típico día primaveral.

benjamin vicuña flores.jpg

El sincericidio de Lali Espósito sobre el novio de Taylor Swift: "Todos queremos un..."

En los últimos días, Taylor Swift fue noticia por la revolución que generó entre sus fans. La artista norteamericana actuó por primera vez en el estadio de River Plate y provocó un enorme revuelo.

La intérprete de Shake it off se hospedó en el hotel Four Season de Buenos Aires. Y no estuvo sola. El jugador de fútbol americano Travis Kelce vino al país para acompañarla.

Como una fanática más, en su cuenta de Twitter, Lali Espósito publicó un mensaje, en el cual habló de la cancelación de su show en Chile, se lamentó por no haber podido ir a ver a Taylor y lanzó un comentario sobre el novio de la cantante internacional.

"Ahí subí unas story's explicando qué pasó amores", afirmó en alusión a la cancelación del concierto en el país vecino y sumó: "Y encima no llego a Taylor...Chau me meteré en la cama con mi gatito".

Por último, Lali mencionó al jugador de fútbol americano. "Y cierro diciendo... todos queremos un novio como el de Taylor? Sí. Ok, listo. Besiiiiiiis", remató.