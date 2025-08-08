El sorprendente detalle que llamó la atención en la última foto de la China Suárez con sus hijos en Turquía

china suarez fotos tres hijos detalle vestimenta

Las nenas visten pollera pantalón blanca con rayas verticales y remeras a tono con rayas horizontales y esa misma prendas fueron las que lucieron en una imagen que la China Suárez compartió días antes, el pasado 30 de julio, de un paseo familiar por Turquía.

El que cambió de vestuario fue Amancio que pasó de lucir una remera blanca a vestir otra idéntica pero de color negro. Este pequeño detalle en en look de los chicos causó repercusión al instante en las redes.

Cabe recordar que este viernes 8 de agosto es la fecha pactada en que Magnolia y Amancio, hijos de la China con Benjamín Vicuña, regresan a la Argentina con la madre de la actriz.

En tanto, Suárez se quedará en Estambul con su hija mayor, Rufina, que comenzará las clases en el país turco tras ser autorizada por su padre, Nicolás Cabré.

Las drásticas medidas que evalúa Benjamín Vicuña contra la China Suárez tras su polémico posteo: "Enfurecido"

Marina Calabró y Guido Zaffora comentaron en El Observador que Benjamín Vicuña aún no perdona aquel escandaloso posteo de la China Suárez desde Instagram en su contra donde lo cuestionó como padre al decirle varias veces "el papá del año" a modo de ironía y también habló de supuestas adicciones.

"El hombre que me enseñó que los celos profesionales en la pareja existían, haciéndome sentir mal cada vez que algo me salía bien. El hombre que me hizo conocer la medicación mediática, porque era eso o morir de tristeza y ansiedad. El papá del año, que lleva a su hija a una comida/fiesta para la fotito en Instagram pero se lo pasa encerrado en el baño con sus adicciones”, señaló la actriz en uno de los pasajes de su fuerte mensaje público.

En ese sentido, los periodistas remarcaron que el chileno aún no accionó legalmente contra su ex pareja pero que lo tiene en mente y detallaron cómo lo afectó laboralmente ese duro mensaje de la China.

"Están atento a un paso en falso de la China porque se la tienen jurada", comentó Guido Zaffora. Por su parte, Marina Calabró agregó: “Alguien cercano a él me dijo que Benjamín nunca le va a perdonar a Eugenia el posteo vinculado a sus adicciones. Si decidió no accionar legalmente ahora contra ella, es porque no quiere alimentar el fuego mediático, pero cuando las aguas se calmen, irá por todo. La quiere destruir".

El periodista sumó mayor información que trascendió del entorno de Vicuña: “Está enfurecido, no hay vuelta atrás. Con lo de las adicciones, sintió que fue un golpe bajo, especialmente por exponerlo frente a sus hijos mayores. Tuvo que hablar".

"Se le cayeron laburos y marcas", señaló Marina sobre las graves consecuencias económicas que le trajo a Vicuña aquel duro posteo de Suárez. "Me contaron lo mismo", dijo su compañero y reafirmó la información de la conductora.