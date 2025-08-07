A24.com

Benjamín Vicuña va por todo y evalúa medidas severas contra la China Suárez por el polémico posteo

Benjamín Vicuña consideró que el posteo donde lo acusaba de tener adicciones fue un golpe bajo y un exceso que podría tener graves consecuencias en lo personal.

7 ago 2025, 23:19
Benjamín Vicuña no perdona el posteo que China Suárez hizo en su contra, donde además de acusarlo de mal padre, mencionó que tenía problemas de adicciones. Esto, al parecer, le generó problemas personales con su pareja, Anita Espasandín, y también laborales.

En El Observador, Marina Calabró y Guido Zaffora comentaron que fue un golpe bajo para el actor chileno, que lo llevó a pensar en tomar medidas legales contra su expareja a futuro. No fue inmediato porque no querían agitar el avispero ni que el conflicto entre ellos -que tiene a sus hijos en medio- se prolongara indefinidamente.

"Están atento a un paso en falso de la China porque se la tienen jurada", comentó Zaffora. Por su parte, Calabró agregó: “Alguien cercano a él me dijo que Benjamín nunca le va a perdonar a Eugenia el posteo vinculado a sus adicciones. Si decidió no accionar legalmente ahora contra ella, es porque no quiere alimentar el fuego mediático, pero cuando las aguas se calmen, irá por todo. La quiere destruir".

El periodista sumó mayor información que trascendió del entorno de Benjamín: “Está enfurecido, no hay vuelta atrás. Con lo de las adicciones, sintió que fue un golpe bajo, especialmente por exponerlo frente a sus hijos mayores. Tuvo que hablar".

"Se le cayeron laburos y marcas", señaló Marina. "Me contaron lo mismo", dijo su compañero y reafirmó la información de la conductora.

Cómo será el acuerdo entre la China Suárez y Benjamín Vicuña por Amancio y Magnolia

Está más que claro que el diálogo entre China Suárez y Benjamín Vicuña se rompió tras el escandaloso enfrentamiento mediático, luego de que el actor chileno revocara el permiso que la actriz tenía para que sus hijos en común pudieran entrar y salir libremente del país.

La actriz lo acusó de “mal padre” y hasta mencionó supuestas “adicciones” de Vicuña, lo que generó un verdadero escándalo. Mientras tanto, la ex Casi Ángeles sigue consolidando su noviazgo con Mauro Icardi y mantiene firme su decisión de mudarse a Turquía para acompañar al futbolista.

Tras intensas negociaciones entre sus abogados, las partes lograron un acuerdo. Mientras con Rufina no hubo mayor problema para que su padre autorizara su mudanza a Estambul, considerando los deseos de la adolescente, con los otros dos hijos la situación fue distinta.

El actor se mostró inflexible y no permitió que Magnolia y Amancio residan de manera permanente en Turquía. Sin embargo, este jueves se dio a conocer la conciliación alcanzada por los representantes legales de ambas partes. Según Virginia Gallardo en Mujeres Argentinas (El Trece), “los chicos se van a quedar en la Argentina con su papá y la China viajará dos veces por mes para estar con ellos. Esto sería al menos hasta que terminen las clases”.

Esta medida parece ser temporal, ya que la actriz no desea estar demasiado tiempo alejada de sus hijos, por lo que durante el verano buscará a través de la vía judicial que se le permita mudarse junto a los pequeños, su hermana mayor y su pareja al país europeo.

