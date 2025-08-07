Benjamín Vicuña va por todo y evalúa medidas severas contra la China Suárez por el polémico posteo

"Se le cayeron laburos y marcas", señaló Marina. "Me contaron lo mismo", dijo su compañero y reafirmó la información de la conductora.

Cómo será el acuerdo entre la China Suárez y Benjamín Vicuña por Amancio y Magnolia

Está más que claro que el diálogo entre China Suárez y Benjamín Vicuña se rompió tras el escandaloso enfrentamiento mediático, luego de que el actor chileno revocara el permiso que la actriz tenía para que sus hijos en común pudieran entrar y salir libremente del país.

La actriz lo acusó de “mal padre” y hasta mencionó supuestas “adicciones” de Vicuña, lo que generó un verdadero escándalo. Mientras tanto, la ex Casi Ángeles sigue consolidando su noviazgo con Mauro Icardi y mantiene firme su decisión de mudarse a Turquía para acompañar al futbolista.

Tras intensas negociaciones entre sus abogados, las partes lograron un acuerdo. Mientras con Rufina no hubo mayor problema para que su padre autorizara su mudanza a Estambul, considerando los deseos de la adolescente, con los otros dos hijos la situación fue distinta.

El actor se mostró inflexible y no permitió que Magnolia y Amancio residan de manera permanente en Turquía. Sin embargo, este jueves se dio a conocer la conciliación alcanzada por los representantes legales de ambas partes. Según Virginia Gallardo en Mujeres Argentinas (El Trece), “los chicos se van a quedar en la Argentina con su papá y la China viajará dos veces por mes para estar con ellos. Esto sería al menos hasta que terminen las clases”.

Esta medida parece ser temporal, ya que la actriz no desea estar demasiado tiempo alejada de sus hijos, por lo que durante el verano buscará a través de la vía judicial que se le permita mudarse junto a los pequeños, su hermana mayor y su pareja al país europeo.