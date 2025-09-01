A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
¡EPA!

La sugestiva foto que confirma la reconciliación de Fio Giménez y Cachete Sierra: "Con él"

Se conoció una tremenda imagen que confirma que Fio Giménez y Cachete Sierra están otra vez juntos y muy enamorados. ¡Mirá!

1 sept 2025, 12:29
La sugestiva foto que confirma la reconciliación de Fio Giménez y Cachete Sierra: Con él
La sugestiva foto que confirma la reconciliación de Fio Giménez y Cachete Sierra: Con él
La sugestiva foto que confirma la reconciliación de Fio Giménez y Cachete Sierra: "Con él"

Después de varios días de especulaciones, finalmente salieron a la luz las pruebas que confirmaron la reconciliación entre Fiorella Giménez y Agustín “Cachete” Sierra. La encargada de revelar la foto que rápidamente se viralizó fue Estefi Berardi, quien compartió la postal que desató una catarata de comentarios en redes sociales.

Hasta ese momento, la pareja había optado por no mostrarse públicamente, aunque ya circulaban algunos indicios de un posible reencuentro. Uno de ellos lo aportó el periodista Fede Flowers, que difundió un video en el que se los veía caminando juntos por el free shop del aeropuerto de Ezeiza, poco antes de abordar un vuelo con destino a Miami, Estados Unidos. Esa grabación fue suficiente para encender las versiones sobre una nueva oportunidad en la relación.

La confirmación no tardó en llegar y esta vez fue la propia Fio Giménez quien se encargó de alimentar las sospechas con una publicación en su cuenta de Instagram. Allí compartió una imagen acompañada de la frase: “Bueno, nos fuimos”, dejando en claro que el viaje era en pareja. Minutos después, la bailarina redobló la apuesta al subir una historia todavía más directa: “Y con él, @cachetesierra”, junto a un corazón celeste, gesto que disipó cualquier duda sobre quién era su compañero en esa travesía.

Lejos de mantenerse en silencio, Cachete también se sumó a la ola de posteos. El actor publicó un video en el que se lo veía junto a Fiorella, compartiendo gestos de cariño y sonrisas que confirmaban lo que hasta entonces eran solo rumores. Con esa muestra pública de complicidad, ambos decidieron dar por terminado el misterio que rodeaba a su vínculo.

De esta manera, la pareja dejó en evidencia que está viviendo un nuevo capítulo en su historia de amor, dejando atrás las dudas y el hermetismo con el que intentaron manejar la relación en las últimas semanas. La reconciliación, que comenzó como un rumor, hoy quedó sellada con imágenes y mensajes que los propios protagonistas decidieron compartir con sus seguidores.

fio y cachete sierra

Fiorella Giménez se hartó y fulminó a Cachete Sierra al contar por qué ya no están juntos

Fiorella Giménez se sinceró sobre su vínculo con Agustín “Cachete” Sierra. La bailarina confirmó que hubo una reconciliación, pero aclaró que las cosas no funcionaron y por eso decidieron volver a distanciarse.

En una entrevista con Puro Show (El Trece), la joven explicó que meses atrás la relación marchaba bien, aunque con el tiempo se fue apagando. “Sí, hubo un reencuentro la última mitad de 2024. Estuvimos formalmente de novios”, afirmó.

Fiorella también dio pistas de los motivos que los llevaron a separarse nuevamente. “Nos cuesta tanto la separación porque realmente nos queremos un montón, yo no dudo de eso, ni tampoco jamás me vas a escuchar salir a matarlo a Agustín pero obvio que me duelen un montón de cosas”, señaló.

“Agus es como muy él a veces y yo no tengo ganas de girar a su alrededor todo el tiempo, tengo ganas de que él también esté para mí, me acompañe”, remarcó.

La bailarina contó que el actor no estuvo presente en un momento clave para ella. “Él se fue a un viaje a Nueva Zelanda y yo me quedé acá, encarando una mudanza y metiéndole a un montón de temas personales míos. Siento que desapareció”, sentenció.

Embed

Cómo se conocieron Cachete Sierra y Fiorella Giménez

La historia entre ellos comenzó en la pista de ShowMatch: La Academia (El Trece) en 2021, donde Fiorella fue elegida como bailarina de Cachete. La química que mostraron desde el primer ensayo despertó rumores de romance que con el tiempo se confirmaron. Aunque atravesaron idas y vueltas, ese primer encuentro marcó el inicio de una relación que volvió a tener capítulos posteriores.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Cachete Sierra

Lo más visto