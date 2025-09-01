La sugestiva foto que confirma la reconciliación de Fio Giménez y Cachete Sierra: "Con él"

De esta manera, la pareja dejó en evidencia que está viviendo un nuevo capítulo en su historia de amor, dejando atrás las dudas y el hermetismo con el que intentaron manejar la relación en las últimas semanas. La reconciliación, que comenzó como un rumor, hoy quedó sellada con imágenes y mensajes que los propios protagonistas decidieron compartir con sus seguidores.

Fiorella Giménez se hartó y fulminó a Cachete Sierra al contar por qué ya no están juntos

Fiorella Giménez se sinceró sobre su vínculo con Agustín “Cachete” Sierra. La bailarina confirmó que hubo una reconciliación, pero aclaró que las cosas no funcionaron y por eso decidieron volver a distanciarse.

En una entrevista con Puro Show (El Trece), la joven explicó que meses atrás la relación marchaba bien, aunque con el tiempo se fue apagando. “Sí, hubo un reencuentro la última mitad de 2024. Estuvimos formalmente de novios”, afirmó.

Fiorella también dio pistas de los motivos que los llevaron a separarse nuevamente. “Nos cuesta tanto la separación porque realmente nos queremos un montón, yo no dudo de eso, ni tampoco jamás me vas a escuchar salir a matarlo a Agustín pero obvio que me duelen un montón de cosas”, señaló.

“Agus es como muy él a veces y yo no tengo ganas de girar a su alrededor todo el tiempo, tengo ganas de que él también esté para mí, me acompañe”, remarcó.

La bailarina contó que el actor no estuvo presente en un momento clave para ella. “Él se fue a un viaje a Nueva Zelanda y yo me quedé acá, encarando una mudanza y metiéndole a un montón de temas personales míos. Siento que desapareció”, sentenció.

Cómo se conocieron Cachete Sierra y Fiorella Giménez

La historia entre ellos comenzó en la pista de ShowMatch: La Academia (El Trece) en 2021, donde Fiorella fue elegida como bailarina de Cachete. La química que mostraron desde el primer ensayo despertó rumores de romance que con el tiempo se confirmaron. Aunque atravesaron idas y vueltas, ese primer encuentro marcó el inicio de una relación que volvió a tener capítulos posteriores.