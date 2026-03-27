¿Wanda Nara usa carteras truchas? Las fotos que desataron un nuevo escándalo con la China Suárez

IG Wanda Nara - bolso LV rosa con Kitty

Como era de suponer, las repercusiones no tardaron en multiplicarse. Tanto en el programa como en redes sociales, muchos coincidieron en que la conductora habría apuntado directamente contra China Suárez y el propio Mauro Icardi con esta exposición.

Pero en medio del debate, Moria Casán aportó su cuota de ironía y dejó flotando una sospecha que encendió aún más la polémica: “¿No hay mucho Senegal por ahí? Yo veo mucho mantero...”, deslizó, sugiriendo que parte de los lujosos accesorios que suele mostrar Wanda podrían no ser originales.

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Fiel a su estilo filoso, La One también reparó en otro detalle de las publicaciones. Al referirse a una imagen de la empresaria viajando en tren, lanzó una observación tan particular como provocadora: “Me llamó la atención una foto en la que tenía las piernas tan abiertas que parecía que estaba en el ginecólogo. Estaría en primera clase del tren bala, sino no tenés tanto espacio para abrir las piernas”.

Por último, Nazarena Di Serio destacó otro gesto de la mayor de las Nara presumiblemente destinado a mojarle la oreja a la actual novia de su segundo exmarido, Mauro Icaradi. Teniendo en cuenta la conocida admiración de Eugenia Suárez por Hello Kitty, Wanda Nara también compartió varias imágenes vinculadas al popular personaje, sumando así un nuevo capítulo a esta guerra de indirectas que parece no tener tregua.

Wanda Nara en Japón con bolso rosa

Con cuántos millones se quedó Wanda Nara tras su separación de Mauro Icardi

La novela entre Wanda Nara y Mauro Icardi sigue sumando capítulos en la recta final de su separación legal en la Argentina, donde si bien el proceso está avanzado, todavía quedan cuestiones clave por definir.

En ese contexto, Yanina Latorre brindó información en SQP (América TV) y expuso pormenores del enfrentamiento judicial que mantienen ambas partes, además de un nuevo foco de conflicto que apareció tras el reencuentro del futbolista con sus hijas en el país.

"Amanecí con Wanda enloquecida en mi celular", lanzó la panelista, al referirse al intercambio reciente que tuvo con la empresaria, quien actualmente se encuentra en Japón junto a su pareja, Martín Migueles.

Según detalló, uno de los temas que generó tensión fue el tiempo que las niñas pasan con su padre. "Decían que no autorizaba a las chicas a quedarse más tiempo con Icardi. Y Wanda, que está en Japón con el novio, autoriza pero con condiciones: que las chicas vayan al colegio porque desde que llegó Icardi faltaron tres veces al colegio", explicó la conductora, dejando en claro el punto de discusión.

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Más adelante, Yanina Latorre se metió de lleno en la disputa judicial y reveló cómo continúa el trámite del divorcio. "Wanda presenta escritos y él también. Hoy (por el miércoles pasado) iba a haber una audiencia para terminar con el divorcio en Argentina, se pasó para el 6 de mayo, técnicamente ese día van a estar oficialmente divorciados que todavía no lo están. Icardi está pidiendo la impugnación de la cesión de bienes", sostuvo.

Pero eso no fue todo. En medio del análisis, la panelista sorprendió al revelar una cifra que dejó impactados tanto a sus compañeros como a la audiencia. “¿Saben con cuántos millones de euros se quedó Wanda? Se quedó con 33 millones de euros en propiedades y los 7 que Mauro denuncia que ella le sustrajo y por eso no le paga la cuota alimentaria”, afirmó, poniendo sobre la mesa uno de los puntos más sensibles del conflicto económico entre ambos.

Así, mientras el desenlace parece cada vez más cercano, la disputa entre Wanda Nara y Mauro Icardi continúa sumando tensión tanto en lo legal como en lo personal.