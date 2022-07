El susto de Débora D´Amato con su embarazo de 4 meses de gestación

"El domingo venía sumamente hermoso. Llegamos a casa tras una jornada llena de risas y amor pero una descompensación cambió mi día y lamentablemente, mi semana. Reposo y tranquilidad. ¿Me cuesta? Me cuesta pero mi panza primero. Tengo al mejor obstetra del mundo y le hago caso", contó la rubia.

Afortunadamente, la panelista de Karina Mazzocco solo tiene que relajarse, bajar un cambio y priorizar a su bebé por lo que se tomará un descanso de su trabajo hasta que le den el alta.

El bebé llega luego de una inseminación artificial a la que accedió con sus óvulos: “Es óvulo mío y esperma del mismo donante que Lola”, contó la periodista al revelar que estaba embarazada.

Débora D'Amato anunció qué nombre llevará su segundo hijo

Tras anunciar hace unos días completamente emocionada desde sus redes que espera su segundo hijo en la familia monoparental que decidió construir, Débora D'Amato contó en A la tarde que ya eligió el nombre que llevará el hermanito o hermanita de Lola que ya lleva 3 meses de gestación.

Así, desde el programa de las tardes de América TV, la periodista explicó que cree que le salió la panza tan rápido porque es el segundo embarazo y reveló: “En unas semanas vamos a saber el sexo. Hoy me hice una ecografía y me olvidé de todo de la etapa de Lola, porque cuando vi la ecografía me largué a llorar. Estoy de casi 12 semanas y está todo armadito”.

Débora D'Amato compartió la primera ecografía del segundo bebé que espera a través del método de fertilización asistida.

Y ante la clásica consulta de sus compañeros sobre los nombres del bebé en camino, Débora D'Amato reveló “Se va a llamar Charo (si es nena) o Enzo (si es nene)”, así como detalló: “Es óvulo mío y esperma del mismo donante que Lola”. Y agregó que "Es de esa camada -de embriones- que decidí guardarlos en su momento porque sabía que iba a querer una segunda oportunidad”.

En tanto, luego compartir la emoción de su madre al saber que volverá a ser abuela tras decirle que fue la segunda mejor decisión de su vida, la mamá de Lola confirmó la fecha probable de parto: “Espero para diciembre. Estoy súper feliz. Estoy como una nube”, un mes después de que la pequeña Lola cumpla 4 años.