El susto de Isabel Macedo por su embarazo a días de dar a luz

"Finalmente me mandaron a hacer reposo. Así que no sé por cuánto tiempo. Obviamente que yo me vestí y todo porque siempre tengo la idea de seguir adelante con mi vida, pero hoy me lo voy a tomar con mucha calma porque ayer me asusté", contó la actriz.

"Tenía muchas contracciones, la panza muy dura. Me estaba pasando eso últimamente pero tampoco con contracciones tan frecuentes", explicó.

Isabel y su pareja ya son padres de Belita, la nena que el próximo 7 de mayo cumplirá 4 años.

macedo.jpg

La tierna foto de Isabel Macedo, a poco de ser mamá

Isabel Macedo compartió la imagen más tierna. La modelo subió a su Instagram una foto, en la cual está luciendo su pancita, a poco de convertirse en mamá por segunda vez.

"Hoy cumplimos 29 semanas. Que genialidad ser mujer, que bendición, que placer!!", escribió en la descripción de la publicación.

Hace unas semanas, Isabel colgó un video, donde se pueden ver cómo se mueve la panza con cada movimiento del bebé.

La modelo está feliz atravesando su embarazo, fruto de su relación con el ex gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey. El político y su mujer son papás de Isa, que nació en mayo de 2018, y -según anunciaron- ahora esperan otra niña.

Isabel Macedo confirmó que está embarazada

Isabel Macedo confirmó que está espero un bebé, fruto de su relación con el ex gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey. La actriz compartió un video en su cuenta de Instagram para dar anunciar la feliz noticia.

En la publicación, la mujer del referente del peronismo está mostrando la incipiente pancita. "¡Oh My God! (¡Oh Dios mío!)", dice en la grabación.

En pocos minutos, el video logró más de 400 mil reproducción, recibió 70 mil likes y cientos de comentarios. "¡Felicitaciones!", "¡Que lindo Isa!", "¡Los quiero tanto! ¡Hermosa noticia!", fueron algunos de los mensajes que le dejaron a la actriz y al ex gobernador.