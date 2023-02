El tenso cara a cara de Coti de Gran Hermano y Yanina Latorre en LAM, tras el picante ida y vuelta en redes

"No es para nada cierto, lo único q me pagaron fue el pasaje, yo quería ir a mi pueblo. Totalmente desinteresada, de hecho me pidieron que baile en la comparsa pero no quise", argumentó la correntina.

"Vos saliste a decir, Yanina, que no me quería ninguna comparsa, y es mentira", sumó, a lo que Yani le dijo que su información siempre es fehaciente, y lo que dijo es completamente cierto y chequeado: "tu representante legal arregló por vos con un palo"

Sin embargo, Coti se excusó en que "me pedían que yo haga reels , publicaciones e historias, y yo estaba por cobrar para mis redes sociales", dijo, y la chicaneó "yo soy correntina y para eso iba a cobrar, vos trabajás gratis por trabajar en Buenos Aires?"

La millonaria cifra que pidió Coti de Gran Hermano 2022 para estar en el Carnaval de Corrientes

Tras su salida de Gran Hermano 2022, Coti Romero recibió suculentas ofertas de boliches y eventos para hacer “presencias”, mientras espera su gran oportunidad en los medios.

Y este lunes, Yanina Latorre contó en LAM que estuvo en los Carnavales de Corrientes, provincia natal de la ex “hermanita”, donde se enteró que la joven había pedido una importante cifra para ser parte de una comparsa, donde finalmente la rechazaron.

“Coti pidió plata para ir a la comparsa y se ofendieron todos porque ella es correntina, y se supone que un correntino lo lleva en la sangre”, dijo Yanina, que contó que la joven habló con los sponsors del evento reclamando una cifra exorbitante.