Gran Hermano 2022: un grito del exterior expuso a Julieta, y tuvo una tensa charla con Camila

"Igual no me molesta, Ju", le explicó Camila y "Disney" insistió: "Ya sé pero bueno te lo digo porque cuando lo veas, vas a ver que lo hice por eso, no tengo el c... sucio para decírtelo porque fue una jugada". "Antes de la fulminante, pensé que una sola de ustedes iba a ir a placa", le dijo Camila.

"Yo pensaba al revés. Me la rebusqué más pero bueno hablándolo con Dani, ella también nos veía a las 2 en placa. Yo dije 'bueno, si se amplían los votos, quizás no caemos por pocos puntos", reflexionó Julieta. "Está perfecto, Ju. Gracias por venir a decírmelo", cerró Camila.

Tremenda confesión de Camila en Gran Hermano 2022: "Me hice un aborto y..."

Si bien Camila y La Tora se enfrentaron varias veces en Gran Hermano 2022, algunas muy fuertes, las participantes encuentran momentos para confesarse y conocerse un poco más.

Y en las últimas horas, Cami contó que decidió abortar, luego de un percance que tuvo con su expareja. “El año pasado pasé por un aborto con mi ex”, arrancó diciendo la única amiga de Alfa que quedó dentro del reality de Telefe.

“Fue la única vez que me revisó un ginecólogo. Me tenía que seguir revisando y quedó ahí”, detalló, sorprendiendo a Lucila.

Tomando mate en un sillón, la joven recordó la experiencia. “Por suerte fue súper bueno el doctor y en media hora pasó todo”, señaló, bajo la atenta escucha de su compañera.

“¿Después te revisó?”, preguntó La Tora. “Yo me entero lo que pasó. Se pinchó el forro y nos enteramos… Entonces me dejó de venir”, relató.

“De la nada me hice un test, me dio positivo, pero mi cabeza no creía lo que estaba pasando. Mi novio me llevó a este ginecólogo de confianza”, confesó.