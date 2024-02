El tenso cara a cara entre Sabrina Cortez y Denisse González fuera de Gran Hermano: "Te olvidás lo que hiciste"

Lo cierto es que Denisse admitió que la personalidad de Sabrina tiende mucho a los chistes, pero sin embargo reconoció que hubo ciertos comentarios que no fueron de su agrado.

“El problema es que se sumaron una banda de clips donde hablabas con Alan e insinuabas en serio que yo tenía la necesidad de copiarte, Vos sabes que vos sos vos, vos sos Sabri y yo soy Denisse”, sentenció Denisse.

Sabrina y Denisse

Rápidamente, Sabrina se excusó: "Es un joda, es parte de lo que soy, yo soy esto, no se, te puede gustar o no. Sabiendo cómo jodo yo, y lo jodona que soy en ese sentido, es raro que lo tomes así. Pero esta bien, te respeto".

“Lo qué pasa es que, posta, yo también salí y es como que te olvidas lo que hiciste adentro de la casa, pero me mandaron una banda de clips de vos y Alan hablando de mi. Que tenían ganas de sacarme de la pieza, que yo les molestaba...", siguió Denisse.

Por su parte, su compañera negó las acusaciones en su contra y ella le advirtió: “Ya los vas a ver, yo también pensaba eso y después lo vi. La realidad es que en serio quiero que sepas que yo soy Denisse y nunca en mi vida tengo que copiar a otra persona porque tengo él autoestima para saber cómo soy y que valgo la pena. Quiero que sepas eso”.

“Vos sos vos y nadie te va a copiar. Dijiste que así cómo Rosi la saca a Denisse, ella me saca a mi. A mi me sacaron por no jugar, confiar en quienes no tenía que hacerlo y aunque es un juego convivís. El hecho de salir te hace dar cuenta que otros hablaban mal de vos y es horrible. Es un proceso y ahora ya está", completó.

Embed

La feroz reacción de Sabrina Cortez tras las duras palabras de Brian Fernández: "Perdoné muchas cosas"

Este martes Sabrina Cortez estuvo como invitada a Corta por Lozano (Telefe) tras quedar eliminada de la casa de Gran Hermano. Allí, le mostraron las duras palabras de su ex novio Brian Fernández y ella reaccionó de forma contundente.

Lo cierto es que la joven ingresó al reality estando en pareja con Brian y una vez en el juego comenzó a vincularse amorosamente con su compañero Alan. De esta forma, al salir de la casa, blanqueo su separación y tuvo fuertes declaraciones sobre su relación.

Así las cosas, Brian apuntó fuertemente contra ella en un comunicado y el mismo fue expuesto durante el programa para que Sabrina pueda dar su respuesta.

Sabrina Cortez Corta por Lozano

"Tengo que decir que no iba a salir a hablar nada, a exponer absolutamente nada de mi relación, no quería contar nada, pero lo único que tuve en el medio fue una llamada con mi familia y la verdad es que no se comportó tan bien como muestran", aseguró la ex hermanita.

Luego se dirigió hacia el mirando a cámara y sentenció: "Te banco Bra, vos y yo sabemos lo que fue esa relación, qué pasó, sabes que me fui un mes a Córdoba y te chup… tres huevo. Volví para solucionar lo de nuestra relación, también te chup… un huevo, entré a Gran Hermano y las cosas se dieron así”.

Por último, Juariu le preguntó desde el panel si trataba de una venganza contra Brian y ella admitió: “Una venganza no tengo, si se que perdone muchas cosas que no tendría que haber perdonado”.