La irresistible propuesta de Sabrina para Alan tras el reencuentro en Gran Hermano

Abrazo reencuentro Sabrina Cortez Alan Simone -GH 2023.jpg

“No me acordaba de tu cara. Bien, ¿y vos? ¿Quéres venir a cenar conmigo? No va a pasar nada más...”, lanzó rápida de reflejos Sabrina y haciéndole saber, de alguna manera, que está dispuesta a avanzar en la incipiente relación que se gestó dentro de la casa, a pesar de que ella tenía novio.

Como era de suponer, la pregunta de si a esta altura se considera soltera se puso sobre la mesa y Sabrina fue totalmente sincera reconociendo que si bien hay muchas cosas que hablar, entiende que sí.

Fue entonces cuando Santiago del Moro se apuró a preguntarles "¿Qué pasa entre ustedes?", a lo que la joven respondió a corazón abierto: “A mí me atraía mucho el hecho de que una persona se preocupe por mí, me buscaba, me preparaba el mate, nos cagamos de risa, es una persona que para mí era magnética y me hacía pasarla muy bien”.

Embed

La fuerte confesión de Sabrina Cortez sobre Alan Simone tras salir de Gran Hermano: "Me parecía un montón"

La última eliminada de la casa más famosa del país, Sabrina Cortez, estuvo este lunes en el debate de Gran Hermano (Telefe) y habló sobre su vínculo con el participante Alan Simone y de su novio Brian Fernández.

La mendocina abrió su corazón y reveló que antes de entrar al reality estaba atravesando una crisis con su pareja. “Me la jugué... Antes de entrar a la casa, yo estuve un mes en Córdoba, donde me replanteé un montón de cosas sobre mi relación”, afirmó.

sabrina cortez gh.jpg

“Yo sabía que venía a Buenos Aires al casting, y me enfoqué en eso. No solucioné mi relación. Entonces, cuando entré a la casa y vi a este pibito con esa sonrisa de m... que tiene”, dijo en referencia a Alan.

Y agregó: “Un pibe que me levantaba y tenía el mate preparado. Quiero ser muy sincera, yo venía de una relación con una persona que no me daba atención”.

Más adelante, cuando le preguntaron por qué no se la jugó por Alan, ella respondió: “No me la jugué adentro de la casa porque me parecía un montón”.