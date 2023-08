El tenso cruce entre Fernanda Iglesias y More Rial: "Jorge no te pagó el alquiler"

"Ahora está todo al día pero porque lo volvió a ver a Francesco, yo creo que me tenían agarrada de ahí. Pero no se, igual, me chup.. un huevo, si un día me levanto y me quieren sacar me iré porque no me queda otra", contestó Morena.

En ese momento, Fernanda intervino con una versión distinta de la situación y aseguró: “No está al día, vos porque no estás al tanto porque bloqueaste a la propietaria”.

“Entonces mi papá está mintiendo, porque el contrato no está a su nombre”, deslizó More y la angelita sentenció: “Por supuesto, él es el que tiene que pagar porque te alquiló un departamento de 1500 dólares por mes y nadie que trabaje de algo normal lo puede pagar. No puede pretender que ella lo pague".

Fue ahí cuando la hija del conductor se cansó y cambiando a un tono filoso disparó: "No tiendo qué problema tendrías vos con que mi papá me pague un alquiler de 1500 dólares al mes. Si no te lo pueden pagar a vos fíjate ma...". "Yo, termina este programa y me voy a mi casa a dormir, ¿qué me importa? No me importas vos, ni tu papá, ni nadie", siguió la panelista.

"Entonces cerrá el cul... y no te metas. Que después te cruzo en restaurantes y saludas haciéndote la buenita", cerró Morena y pidió no hablar más con la periodista.

Filtraron las estrictas condiciones que Jorge Rial le puso a More para alquilarle un departamento

El guerra que More Rial le declaró semanas atrás a su famoso padre podría terminarse si la mediática aceptase las condiciones que le exige Jorge Rial para seguir pagando el alquiler del lujoso departamento de 4 ambientes, ubicado en una de las mejores zonas de Belgrano, del que se hizo cargo en un principio cuando ella y su hijo regresaron de Córdoba a pedido del periodista.

Fue Fernanda Iglesias quien detalló desde LAM (América TV) que en realidad More Rial quería vivir en Puerto Madero, pero su padre durante el verano le impuso una estricta condición para solventarle los gastos de vivienda en Buenos Aires y la zona elegida por el ex Intrusos fue Belgrano.

“Morena se quería mudar si o si a Puerto Madero, pero Jorge no quería. Para alquilarle ese departamento divino, cuatro ambientes, con cochera, en Belgrano, precioso, él puso como condición que su nieto fuera al colegio de River. El nene está anotado ahí”, explicó la angelita.

En tanto, la panelista de América TV detalló que “lo único que pagó Rial fue el mes y el depósito para entrar el 4 de marzo, después no pagaron nada más”, motivo por el cual comenzaron los problemas con la dueña del departamento y eso habría sido la raíz de la guerra mediática que More le declaró a su padre.

Asimismo, Iglesias enumeró las irregularidades que hubo en la firma del contrato: “La gestión del departamento se hizo a través de otra persona, More nunca se acercó a hacerla. La dueña no le quería alquilar a ella y pidió alguien que tuviera más aval y ahí apareció Jorge”.

“A la persona esta le pareció serio, pero hubo dos problemas. El día de la firma, él no fue, sino que mandó a su escribano, y la firma del contrato no coincidía con la del DNI. Entonces el escribano tuvo que demostrar que él había cambiado su firma. Y después, se dieron cuenta un tiempo más tarde, que él en el contrato no puso su dirección, sino la de América. Ella ahora le quiere mandar las notificaciones para una mediación y no le llegan”, concluyó la angelita remarcando que el próximo 8 de agosto las partes deberán presentarse en la Justicia para una mediación.