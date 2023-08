Alcohol, sacrificios y pedidos extraños: las impactantes imágenes de More Rial en un ritual umbanda

"Ella fue el sábado por primera vez, sola, por un conocido que le pasó la data. El tema es así, en el rito umbanda, los Pai invocan el espíritu de sus ancestros, se visten de manera colonial y la gente pide cosas", explicó.

Acto seguido, mostraron las imágenes de la hija de Jorge en lugar, que fueron obtenidas ya que quién realizó el ritual las publicó en sus redes sociales.

Morena Rial rito umbanda

"Supuestamente Morena habría pedido por tener paz. Pero también tengo otra versión en la que pidió por recuperar un amor. Un amarre", reveló Fernanda.

“El sábado fue sola, pero le gustó tanto que volvió el lunes que había otra fiesta. Estas fiestas se hacen cuando es el día de algún santo. La vieron como que no sabía lo que quería y muy perdida. El lunes volvió con el nene porque no tenía quien lo cuide", detalló.

More Rial reveló por qué se niega a pagar el alquiler de su lujoso departamento

En medio de la escandalosa guerra que More Rial mantiene con su padre desde hace varias semanas, se supo que Jorge Rial dejó de pagar el alquiler del departamento al que la trajo a vivir en marzo de este año dado que estaba radicada en Córdoba junto Francesco, donde estaba cerca del padre y los abuelos del nene.

Este martes, en diálogo con Mañanísima (Ciudad Magazine), Morena volvió a hablar con los medios y explicó los motivos por los que se niega rotundamente a pagar ella el alquiler de la vivienda para no quedar en la calle. “¿No pensaste en algún momento en empezar a pagar ese alquiler para que no te desalojen?” le preguntó Pampito, a lo que la influencer respondió directa: “No tengo por qué pagarlo”.

En ese momento el periodista le marcó: “Pero vos lo estas usando a ese departamento”, pero la hija de Jorge detalló: “Sí, pero no está a mi nombre, Jorge se comprometió a pagarlo”, y agregó filosa: “Yo si tengo que pagar un alquiler primero elegiría algo que me guste, no un departamento porque los odio, a mí me dijeron que me tenía que mudar ahí”.

“Yo me iría a una casa que quede más cerca de Escobar, eso me gusta más que esto que es un departamento de 2x2 y me muero de aburrimiento” sumó la influencer dejando en claro su total disconformidad con el inmueble.

En tanto, ante la consulta de Facundo Ventura de cuándo tendría que dejar el polémico departamento, Morena detalló que “Es un contrato de un año que empezó en marzo y termina en marzo del 2024, pero no lo están pagando”.