El tenso cruce en vivo de Cinthia Fernández con Augusto Tartúfoli en Desayuno Americano: "Estás poniendo en duda..."

En tanto este martes invitado a Desayuno Americano (América TV), para analizar el acto de vandalismo ocurrido en el barrio privado, Augusto Tartúfoli se cruzó en vivo con Cinthia Fernández. Con la bailarina desde el móvil y él en el estudio, el periodista quiso disculparse por sus dichos, pero la mediática le dijo de todo.

Así, cuando la conductora de Desayuno Americano lo puso en contacto, Tartúfoli comenzó diciendo: "Ayer hablábamos por WhatsApp, yo en buenos términos.. Me retracto, yo me equivoqué", pero Fernández furiosa lo interrumpió y le cantó las cuarenta.

"Sos lo peor de los peor que hay. Estaban mis hijas adentro. Vos las conocés. Vos sabés que soy una leona. Vos no podés decir 'con una patadita no rompen así la puerta', porque estás poniendo en duda un momento de mierd..." disparó ofuscada la panelista de Nosotros a la mañana (El Trece).

Al tiempo que agregó furiosa: "Mis hijas empezaron a gritar diciendo 'nos vamos a morir, nos van a robar', era un griterío tremendo mi casa. Vos no podés minimizar así. Te equivocaste, buenísimo... a mí ya me ensuciaste". Y mientras el periodista intentaba meter bocado para disculparse una vez más, por fin pudo expresar "Me equivoqué. No fue una patadita, fue a una patada. Ya está".

Cómo fue el escándalo de Cinthia Fernández con sus vecinos: puerta dañada y gas pimienta

Fue precisamente el día viernes 14 de abril, según consta en el documento al que accedió el periodista, donde Cinthia Fernández denunció que fue rota la puerta de su vivienda y, posteriormente, ella se habría acercado a la vivienda de un vecino donde se desarrollaba una fiesta y habría arrojado gas pimienta a la gente.

"La gente de seguridad mezcla los dos temas. Lo que sucedió en el lote de Cinthia con la puerta y después lo del gas pimienta. Ella no tiene muy buena relación con los vecinos. Se supone que primero a ella le rompieron la puerta y después pasó lo del gas pimienta a los invitados de la fiesta", indicó el periodista Carlos Monti en Desayuno Americano, América Tv.

Lo cierto es que el papá de unos los menores que acudió a esa fiesta denunció que su hijo se vio afectado por el gas pimienta. La relación entre la panelista y sus vecinos vendría muy tensa desde hace tiempo.

Fernández desde sus redes sociales contó lo que ocurrió con la puerta de su casa y cómo quedó dañada: "Miren, ¿hermoso no? Ya puse cámara, alarma, tengo que blindar las puertas... ¿Estamos no?".