El terrible audio de Cristian U a su ex novia donde reconoce que le pegó

Luego, Cristian U se reconoce como violento por el duro ámbito donde creció y la acusa a su ex novia de ejercer violencia física sobre los hombres, en un material que se vio al aire en el ciclo Desayuno Americano, América Tv.

Embed

“¿Yo lo soy? Sí, lo soy. Lo soy por el ambiente de mierda con el que me crié, pero vos sos un perversa hija de pu... que le pegas a los tipos y no te bancas el vuelto", dice Cristian U.

Y cierra la comunicación a puro insulto: "¿Y vos quién carajo sos para pegarle a un tipo? Basura, basura, mier..”.

En este contexto, De los Santos aclaró que no hizo una denuncia formal por esto y que no busca la atención mediática y pidió respeto por su privacidad y la de su familia.

cristian u 2.jpg

El descargo de la ex novia de Cristian U tras denunciarlo por violencia de género: "Fue en..."

El lunes en LAM, América Tv, la expareja de Cristian U, Dahiana De Los Santos, hizo un fuerte descargo tras denunciar al ex Gran Hermano por violencia de género.

"Voy a hacer este video por única vez aclarando lo sucedido. Porque se están diciendo muchas cosas sin conocimiento. Esto sí sucedió, fue en el ámbito privado. Yo nunca hice una denuncia. Nunca quise contarlo. No es de mi interés estar en los medios, mucho menos por algo como esto que me afecta a mí a y a mi familia, sobre todo a mi hijo que es adolescente, tiene 14 años", comenzó diciendo Dahiana, quien salió cuatro años con el mediático.

"Yo se lo conté a mis amistades. Fer (Cristino) tenía ese audio, le pedí que no lo hiciera. No soy quién para decirle qué debe o no debe hacer. Él es grande. Está enojado, porque dice que yo no puedo permitir que suceda esto. Yo no voy a contar nada ahora. No voy a salir a mostrar nada", siguió.

"Lo que se está diciendo es que yo quiero tener una buena temporada con Fer Cristino, nada más lejos de eso. Si no, hubiese salido en su momento a contarlo", remarcó Dahiana.

"Salgo a aclarar esto porque me veo obligada. Hay personas que pueden contarlo, hay personas que no. Hay gente que quiere preservar su familia, sus hijos, como en este caso yo. A mí me afectó un montón", agregó.