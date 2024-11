El descargo de la exnovia de Cristian U tras denunciarlo por violencia de género: "Fue en..."

"Yo se lo conté a mis amistades. Fer (Cristino) tenía ese audio, le pedí que no lo hiciera. No soy quién para decirle qué debe o no debe hacer. Él es grande. Está enojado, porque dice que yo no puedo permitir que suceda esto. Yo no voy a contar nada ahora. No voy a salir a mostrar nada", siguió.

"Lo que se está diciendo es que yo quiero tener una buena temporada con Fer Cristino, nada más lejos de eso. Si no, hubiese salido en su momento a contarlo", remarcó Dahiana.

"Salgo a aclarar esto porque me veo obligada. Hay personas que pueden contarlo, hay personas que no. Hay gente que quiere preservar su familia, sus hijos, como en este caso yo. A mí me afectó un montón", agregó.

El domingo, en Team Ubfal (América TV), en tanto, compartieron un audio de Cristian U que le mandó a De Los Santos donde reconoce la violencia: "¿Te he levantado la mano? Sí, hija de mil p... Lo hice por las veces que vos me has levantado la mano a mí. Sabés que hay gente de testigo. Le has pegado a tus amigas, sos una violenta de mierda".

"¿Yo lo soy (violento)? Sí, lo soy. Lo soy por el ambiente de mierda con el que me crié, pero vos sos un perversa hija de pu... que le pegás a los tipos y no te bancás el vuelto. ¿Vos quién carajo sos para pegarle a un tipo? Basura, basura, mierda", decía en otra parte el mensaje de voz.

Cristian U eligió al rival más fuerte del Cantando 2024: "Siempre voy a querer que se vaya"

Este lunes comenzó el Cantando 2024 (América) y a pocas horas de su debut en la pista, Primicias Ya habló con el participante Cristian U para saber cómo se prepara para encarar este nuevo desafío.

“Contento, primero agradecido a todos porque la convocatoria laboral hoy por hoy, como está todo, es un montón y me siento muy contento. Estoy agradecido con América, Marcelo, muy contento”, expresó el ganador de Gran Hermano 2011.

Además, reconoció: “Son desafíos, yo en su momento me dediqué al canto. No soy cantante pero estudié y toqué en la Trastienda, tuve una banda de 12 músicos así que pensé ¿por qué no? Me parece que los argentinos como sobrevivientes y hay que aceptar los desafíos”.

Por otra parte habló de las polémicas entre algunos de sus compañeros y opinó: “En la forrandula nadie se lleva bien con nadie. El que vos ves abrazado es mentira, a veces tenes fingir o poner una cara porque no podes estar pelear con el mundo, pero es un lugar de mucho ego esto. Acá hay mucha competencia, inseguridades. No creo que en la amistad de la farándula, a lo mejor hay otro que si…”.

Cristian U Cantando 2024

En eso, se refirió a una de las revelaciones entre sus compañeros, Coy Scaglione. “Es cantante así que me parece que va a andar bien. El día que le toque ir al teléfono tiene el respaldo de su hermana…es una posible llegadora de finales”, aseguró.

“De los que conozco tengo muy buena relación. Si quisiera, en su momento, que deje Coti. Por una cuestión de que es muy fuerte, tiene mucha gente se hizo querer mucho, es talentosa, y es un rival fuerte. Siempre voy a querer que se vaya alguien fuerte”, confesó.

Por último, hizo un análisis del nuevo jurado y admitió: “Son bravos. A Milett no la conozco, Polino es bravísimo pero el que mejor entiende el juego, un crack. Flavio se me hace que viene con las dos catanas afiladas. Y a Nacha…la conocemos todos”.