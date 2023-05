El terrible audio de Fede Bal cansado de las preguntas de Carmen Barbieri sobre su salud: "¿Qué...?"

"Mami. ¿Qué te pasa? ¡Estoy bien de salud, mamá! Te quiero ver, nada más. Voy poco a Buenos Aires, a capital y hoy tengo ganas de verte. La semana que viene tengo un montón de cosas que hacer porque ya el jueves a la mañana viajo", precisó el actor.

Y agregaba en la conversación con su madre: "Te puedo ver la semana que viene también, pero te extraño ¿Qué es lo que te pasa, mami? ¿Querés que te vea la semana que viene? Te veo la semana que viene. Estoy bien de salud, mami. Por Dios. ¿Qué pasa, mamá?".

A lo que Carmen Barbieri explicó entre risas tras exponer la charla desde su celular: "Me contestó hinchado las pelotas. Las madres me van a entender".

"Este chico es un hombre que trabaja mucho, y afuera. Se va un mes o dos meses y lo veo poco. No es que siempre estoy pensando que va a tener cáncer. Pero como insistió en vernos hoy", explicó la conductora.

Y cerró: "Tengo miedo de que no me quiera decir que capaz que tiene, no se siente bien, algo pasa. Me quiere ver sí o sí hoy".

Carmen Barbieri elogió a Alberto Martín por su trato en la cocina y apuntó contra Santiago Bal: "¿Por qué no me...?"

Carmen Barbieri protagonizó otro particular momento al aire al elogiar a Alberto Martín y compararlo con la relación que tenía con su ex, Santiago Bal.

Fue cuando preparaban la salsa para las pastas en el ciclo Mañanísima, Ciudad Magazine, donde Carmen recordó cómo era su vínculo con Santiago, al verse sorprendida por cómo la abrazaba Alberto.

“Yo nunca trabajé así con Santiago en una cocina… ¿Por qué Santiago no me abrazaba cuando yo cocinaba?”, dijo la conductora, sorprendida por la calidez del actor. A lo que él respondió todo un galán: “Cambiaron las épocas”.

“Yo cocinaba sola y él me decía ‘¿cuándo está la comida? ¡que no tenga mucha sal!’”, agregó Carmen Barbieri sobre cómo era su relación con el padre de Federico Bal.

Y cerró recordando a su ex pareja, quien falleció en diciembre de 2019: “Igual nos llevábamos bien con Santiago hasta que un día se terminó. Se terminan las cosas en la vida”.