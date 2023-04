Carmen Barbieri, tajante, se refirió a Sofía Aldrey tras la escandalosa separación con Fede Bal: "Espero..."

En tanto, la jurado de Los 8 escalones (El Trece) contó sus ganas de charlar con ella cuando el cronista de América TV barajó es posibilidad. "Sí, personalmente hablaría con ella, pero es una cosa tan privada..." deslizó Carmen.

Al tiempo que ante la pregunta de si quedó algo pendiente entre ellas, Barbieri repitió "Me encantaría charlar con ella", así como admitió: "Claro que hay algo pendiente. Espero encontrármela algún día, [porque] la quiero mucho. Ella sabe que yo la quiero mucho".

En tanto, la capo cómica explicó por qué hasta le momento no la contactó. "Así como no le dejo nada grabado para que no se enteren ustedes (en referencia a la prensa) ni nadie más que ella, se lo voy a decir personalmente cuando pueda", cerró contundente el tema.

La fuerte respuesta de Fede Bal a Sofía Aldrey: "Me hubiese gustado que..."

Tras romper el silencio Sofía Aldrey luego de la escandalosa separación del hijo de Carmen Barbieri, Fede Bal también dijo lo suyo. Consultado por Socios del espectáculo (El Trece), el conductor de Resto del mundo declaro: “Tal vez no me ponga en pareja, pero yo me enamoro mucho, soy muy enamoradizo. Y me encanta serlo, me hago cargo. Estoy bien soltero y me parece que quiero estarlo mucho tiempo".

Y siguió: "O, por lo menos, hasta que encuentre a una persona con la que yo pueda tener una tranquilidad emocional y un nuevo vínculo desde otro lugar. Porque los últimos, por la forma en que los llevaba, no terminaron muy bien y hay muchas cosas que yo estoy trabajando en mí con psicólogo y amigos. Es una necesidad de estar bien yo para después poder estar con alguien”.

Luego comentó que no volvió a tener ningún contacto con Aldrey. “No nos hablamos. Tal vez, en algún momento de la vida, no tengo idea...Pero no es el momento. Me parece que se dijeron muchas cosas, muchísimas mentiras. Lo que hicimos fue hablarnos cuando nos separamos y yo pensé que todo iba a quedar ahí. Pero después pasó todo lo de la tele, lo que se expuso y lo que ella quiso contar. Y me parece que cada uno vive esto como puede. Me hubiese gustado que no lo haga. No es algo que me guste ni de lo que me sienta orgulloso esto de que se digan tantas cosas. De algunas me hago cargo porque son por las que me separé y de otras lejos de hacerme cargo. Pero ella y yo tuvimos una charla en la que esas cosas las aclaré. Y la vida hizo muy bien en que estemos los dos solteros, cada uno sanando”, detalló.

Por último, Fede Bal comentó: “Comprá el lavarropas que quieras y dejá el Instagram abierto o cerrado, pero intentemos no hacerle daño a nadie. Me parece que hay que ser sincero y real. Y si el amor o las relaciones se terminan, hay que hacerlo a tiempo. Yo tengo mucho que aprender, claramente. Y las relaciones pueden tener otro tipo de responsabilidad afectiva o de fidelidad, porque a mí no me está saliendo”.