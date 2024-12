El insólito error de Keila Sosa en Gran Hermano 2024 que hizo estallar las redes

Pero claro que eso no fue todo. Porque con el correr de la noche, la mujer de 28 años oriunda de Tigre y que confesó de entrada su sueño de ser famosa, se convirtió en el blanco de risas de sus compañeros, que tuvo una inmediata repercusión en las redes sociales.

Concretamente, cuando uno de los participantes consultó si además de Renato, que es de Perú, y Santiago, que es de Uruguay, había "otro extranjero" dentro de la casa, Keila se apuró a responder: "Sí, por allá... de Tucumán".

Como era de suponer, inmediatamente sus compañeros le señalaron el garrafal error que acaba de cometer, desatando carcajadas de algunos mientras que otros se miraron entre ellos incrédulos ante semejante equivocación.

De inmediato, ese singular momento se viralizó en X -ex Twitter- con comentarios burlones del tipo "Que bien arrancaste reina #Micuman #Tucuman #Keila #GH #GranHermano".

Keila Sosa

Quién es Keila Sosa, la primera participante en ingresar a la casa de Gran Hermano 2024

La espera terminó y este lunes 2 de diciembre comenzó la tercera edición de Gran Hermano por la pantalla de Telefe con la conducción de Santiago del Moro.

La casa más famosa del país volvió a abrir sus puertas para recibir a 24 nuevos participantes que convivirán juntos por largos meses y la primera hermanita que ingresó fue Keila Sosa.

Una joven oriunda de Tigre, que se definió 'muy cholula' y en su presentación destacó: “Nací para esto. Quiero ser famosa desde que tengo 3 años. Primero habló y después pienso”.

Sobre su estrategia de juego, Keila adelantó: “Me va a molestar mucho la traición, la gente con complejo de víctima. Con mis compañeros no puedo ser una yegua de entrada porque sino me van a molestar todo y a la primera me voy. Quiero estar tranquila con ellos pero en el confesionario taca taca a todos”.

"¡¿Qué carajo? Estoy adentro de la tele! A mi papá le va a dar algo. Papi respirá, estoy bien. Esto enorme, no lo puedo creer”, fueron sus primeras palabras tras abrir la puerta de la casa.