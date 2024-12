El pedido desesperado de Keila a su familia en Gran Hermano 2024

En medio de la incertidumbre por saber si cuenta o no con el apoyo de la gente, la chica de Tigre le hizo un pedido muy especial a su familia.

"Si me quedo no quiero que sea por el apoyo de mi familia, mis amigas o mi novio. Si me quedo, quiero que sea por la gente", señaló Keila.

La jugadora remarcó que necesita sentir el respaldo del público. "Ojalá mi hermana capte el mensaje: 'que vayan todos a la tribuna, pero que no gasten ellos en votar'", sentenció.

Gran Hermano 2024: cómo quedó la placa definitiva de nominados tras el voto positivo

Este jueves, en la gala de Gran Hermano 2024 (Telefe), diez participantes bajaron de la placa de nominados al obtener el voto positivo del público.

Después de la severa sanción que recibieron los jugadores, el conductor Santiago del Moro ingresó virtualmente a la casa más famosa del país y anunció los nombres de los participantes que bajaban de placa y de los que continuaban.

El presentador informó que Santiago Algorta, Andrea Lázaro, Brian Alberto, Lourdes Ciccarone, Luciana Martínez, Petrona Jerez, Chiara Mancuso, Sandra Priore, Luz Tito y Ulises Apóstolo continuaban en el reality una semana más.

Mientras que Keila Sosa, Martina Pereyra, Sebastián Bello, Juan Pablo De Vigili, Claudio Di Lorenzo, Carlos Tocco, Candela Campos, Sofía 'Sopa' Buscio, Giuliano Vaschetto y Ezequiel Ois se enfrentarán el próximo domingo y dos de ellos tendrán que abandonar el juego.

Cabe destacar que horas antes los concursantes fueron castigados por abandonar la prueba semanal. El 'Big' les anunció que en la próxima gala de eliminación dos personas quedarán afuera. También les informó que solo podrán usar el 25 por ciento del presupuesto asignado.