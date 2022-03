El terror de Laura Laprida al encontrar a un hombre extraño durmiendo en su casa

"Eran las 7 de la mañana y veo un bulto en el sillón de mi living... me acerco bien a ver y era una persona. Así como lo escuchan. Quedé en shock y fui al cuarto a buscar a mi novio", detalló. "Él no me creía pero después lo vio, nos quedamos helado... estaba ahí, tapado con la mantita que uso todos los días para hacer yoga".

"Jamás en nuestra vida lo habíamos visto... estaba durmiendo y en la mesa de al lado, tenía sus pertenencias y una petaca de ron con un vaso mío servido", siguió la rubia.

Entonces, contó el conflicto que mantuvieron con su pareja: "Mi novio quería hacerle un café y yo, como toda persona normal, quería llamar a la policía. Lo quiso despertar y estaba tan cómodo que hasta le tiraba patadas. Al final, nos dijo que había llegado con amigos, que le habían abierto".

Cuando le preguntaron al hombre cómo entró él dijo que había sido por la puerta con unos amigos. "Mi casa tiene alarma pero no la pongo, voy a empezar a hacerlo". dijo.

Un susto para las Trillizas de Oro: El accidente de Laura Laprida

La familia de María Laura, María Emilia y María Eugenia Fernández, conocidas como las Trillizas de Oro, vivió hoy un gran susto cuando la hija de una de las actrices y conductoras sufrió un accidente automovilístico que provocó su internación.

El siniestro sucedió hoy por la mañana en la zona de Pilar, cuando la joven modelo y actriz Laura Laprida, hija de María Eugenia, se trasladaba con su vehículo por la localidad bonaerense.

Según datos que pudo confirmar Primiciasya.com, Laura Laprida, quien en su momento hizo una participación en el ciclo “Casi ángeles”, fue embestida por otro vehículo que se trasladaba a una velocidad que superaría la permitida.

El impacto fue muy fuerte lo que provocó la conmoción de Laura. La joven debió ser trasladada de inmediato al Hospital Austral de Pilar donde aún permanece internada en observación, le confirmó a este medio fuentes médicas.

Lo cierto es que María Eugenia no se encuentra en Buenos Aires y Laura se encuentra acompañada en el lugar por su tía María Emilia.

Fuentes médicas le confirmaron a Primiciasya.com que la modelo y actriz se encuentra en buen estado de salud, pese al susto que sufrió al momento del accidente. Por precaución permanecerá en observación durante la jornada de hoy.