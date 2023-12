El tierno debut musical de Dionisio que emocionó hasta las lágrimas a su papá, Flavio Mendoza

Al tiempo que admitió: "Yo estuve llorando, llorando, llorando, cómo se nota que estoy viejo. Él se sube al escenario y canta como si nada frente a la gente”, así como bromeó pícaro: “Ahora soy el papá de Dionisio Mendoza, ya no existo”.

Y si bien Mendoza explicó que no es la primera canción que graba, ya lo había hecho para Halloween, en esta oportunidad la canción navideña interpretada por el pequeño cuenta con su video estrenado en diversas plataformas, lo que lo convierte en su debut oficial.

“El tema de Navidad se lo aprendió de memoria, le dije si lo quería grabar y me dijo que sí. Después empezó a cantarlo en Córdoba en el show y al otro día grabamos el video. Fue todo muy rápido, muy espontáneo porque no lo obligo a nada, es un niño. Así salió, me parece que es bueno que tengamos un tema nacional, si bien es con una letra americana, pero acá siempre te pasan el tema de Mariah Carey. Yo lo quise hacer en castellano para que se entienda, si hay un nene que lo entienda”, concluyó Mendoza.

Flavio Mendoza bancó a Nicole Neumann: "Mucha gente se cuelga de ella"

A fines de noviembre Flavio Mendoza volvió al Bailando 2023 por unos días como reemplazo en el jurado y en una nota con Intrusos, América Tv, bancó a su amiga Nicole Neumann en medio de las críticas que recibe, la guerra judicial con Fabián Cubero, y del especial momento que pasa por el casamiento con Manu Urcera.

"Nos vamos a ver con Nicole en la fiesta va a estar muy bueno", contó el coreógrafo y productor teatral en el programa que conduce Flor de la V. Y sobre el presente de su amiga y todo lo que se habla de ella, expresó: "Yo la veo muy bien, creo que por ahí los medios cuando sos una persona pública no te dejan ser feliz".

"Y no es que les echo la culpa a los medios, capaz que es por lo que nosotros también generamos, me incluyo. Pero en los momentos más importantes, de más felicidad, a veces es un poquito de cal y un poquito de arena", siguió.

"En primer lugar está Nicole, porque es mi amiga y porque la conozco. Es desde chiquita una persona de los medios. Acá mucha gente se cuelgan de Nicole", añadió Flavio Mendoza.

Y remarcó al respecto: "No voy a hablar de eso porque están las hijas de Nicole y soy respetuoso de eso, pero acá todo tiene que ver después de Nicole. Todos se cuelgan de la historia de Nicole".

Y evitó meterse en el hecho que denunció Leonel Pernía, histórico competidor de Manu Urcera en el Turismo Carretera, sobre el ataque de dos impactos de bala en el auto. "No hablé con ella de eso, creo en la persona que quiero que es Nicole", sentenció.