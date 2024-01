El tierno gesto a la distancia de Roberto García Moritán a Pampita en el día de su cumpleaños

Sin embargo, más allá de la distancia en ese día especial, Moritán se encargó de dedicarle una conmovedora sorpresa a Pampita a través de sus redes sociales.

Para esta ocasión, armo un video que se trató de una recopilación de fotos de Pampita en diversos momentos junto a sus hijos. "¿Cómo no morir de amor por vos? Feliz cumpleaños mi vida. Te amamos", escribió.

Saludo de Moritan a Pampita

Paula Chaves reveló la reacción de Pampita cuando le contó la íntima decisión que tomó con Pedro Alfonso

Mientras disfruta del éxito de Misterio en la cabaña, la comedia que protagoniza en Carlos Paz con su marido al tiempo que se reparte para criar a sus tres hijos, Paula Chaves recordó el desesperado comentario que supo hacerle Pampita al enterarse que Pedro Alfonso se había practicado una vasectomía dado que habían decidido no tener más hijos.

Desde un móvil con Socios del espectáculo (El Trece), la modelo y conductora no tuvo prurito alguno en revelar intimidades de su vida cotidiana y esa decisión familiar que asombró a muchos cuando Mariana Brey le consultó directa: “¿Por qué cerraste la fábrica? Paula, ¿no querés más?”.

“No, ya está. Aunque quisiéramos, no sé, pero no se puede repetir. Me acuerdo que Pampita, una vez, me dijo ‘¡Ay, pero cuando seas más grande te van a venir ganas!’. Y yo le digo ‘no hay forma, o sea, ya está’”, confesó Paula mientras que Adrián Pallares acotó risueño que “Con tres ya es suficiente”.

Asimismo, Chaves aseguró que si bien no es que están saturados, concluyó admitiendo que "Es mucho tres hijos. Los que me conocen saben que es el número ideal”, segura de la decisión tomada junto a su marido.