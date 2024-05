El tierno mensaje de Mariana Fabbiani a su hija Matilda por su cumpleaños: "Sos la mejor maestra..."

"¡Felices 14 mi hermosa Matilda! Qué mágico verte crecer tan fuerte y tan sabia. Llenás de luz y alegría todo lo que te rodea”, comenzó saludando la conductora televisiva a su primogénita.

Al tiempo que completó orgullosa: "En este camino hermoso de convertirme en mamá sos la mejor maestra que podía soñar. Ya sabés, siempre libre mi amor, alzando la voz cuando haga falta y buscando la felicidad. Te amo!!!!".

Mariana Fabbiani recordó la estremecedora entrevista que le hizo a Nahir Galarza: "Se respiraba tensión"

En DDM (América TV), la conductora Mariana Fabbiani recordó en abril pasado la escalofriante entrevista que le hizo a Nahir Galarza en marzo de 2019 para El Diario de Mariana (El Trece).

La periodista reveló detalles del encuentro con la joven que asesinó a Fernando Pastorizzo y que fue condenada a cadena perpetua. "Hay momentos en que me veo tratando de no confundirme. No sentí piedad. Estas personalidades te dejan muy cargada. Me fui angustiada, una angustia terrible", comenzó diciendo Fabbiani.

Y agregó: "Viste como cuando uno conversa con un psicópata que te hace sentir culpa. Fue una sensación de confusión que se nos generaba a todos. Un camarógrafo me decía 'qué divina que es' y yo decía nooo. Era el estilo que tenía ella".

También rememoró que "se respiraba tensión en la entrevista, suspenso, era abrumador... y ese silencio que no terminaba más".

Por otro lado, remarcó sobre la entrevista: "Iba a conocerla a fondo y ver si decía algo que no dijo antes. Y algo de eso pasó porque hizo unos silencios... y podría decir que hasta se nota en los momentos que miente. Es bastante transparente su mirada. Sin ánimo de juzgar, porque ya había sido condenada, quería conocer esta personalidad: como una chica ordenada, que vivía con su familia, con sus necesidades básicas cubiertas y de golpe es capaz de matar por la espalda a su novio".