El tormentoso recuerdo que provocó el llanto de Lucas Benvenuto, el joven que denunció a Jey Mammon

"Tu mamá tenía un problema con las drogas y seguramente haya querido estar de otra manera con vos y no pudo. ¿Hubo una época para resaltar?", expresó Mazzocco.

Embed

"Tuvimos momentos felices. Esos recuerdos no los voy a compartir. Hoy en día, la gente ve en redes sociales fotos de mi mamá y no pueden entenderlo. Creo que tengo el espacio para poder explicarlo", comenzó diciendo Lucas.

"Ella también sufrió violencia. Fue una mujer muy golpeada. Y aislada por su familia. Nunca fue escuchada. No sabía dar cariño, pero era una persona pura. Una persona pura que fue dañada", siguió.

Lucas señaló que, con el tiempo, aprendió a no culparla por todo lo que ocurrió. "Sí tenía la responsabilidad de un adulto, de cuidarme, pero yo no le culpo", acotó.

Por último, el joven recordó cómo fue su partida. "El día que falleció, en el velorio, le di un beso en la frente y le dije que se podía ir tranquila, que yo no la iba a culpar por nada", concluyó, sumamente movilizado.

lucas benvenuto karina mazzocco.jpg

Fuertes declaraciones de Lucas Benvenuto sobre Jey Mammon: "Me da asco escucharlo"

Este martes, desde Usuhaia, Karina Mazzocco entrevistó en exclusiva a Lucas Benvenuto para A la Tarde (América TV), donde realizó fuertes declaraciones sobre Jey Mammon, sobre todo acerca de los profundos sentimientos que lo invadieron al escuchar las entrevistas del ex conductor de Telefe.

“Yo sé mi verdad, cuál es la verdad, denuncié, hablé, pedí ayuda. No quiero dar más detalles de cómo fueron los abusos, pero (con Mammon) pasó cómo fue con los otros, solo que está vez yo siento que fue más profundo en lo psicológico también”, aseguró.

Pero una de las frases más fuertes de la entrevista fue cuando afirmó que escuchar a Jey hablar abiertamente de su "historia de amor" con él, le dio asco.

“Hoy, a los 30 años, escuchar eso en un adulto... me da asco. No puedo. Creía que está mal pero no, estar con un chico de 14 años está naturalizado para ellos, en su cabeza, entonces no lo ven como algo malo”, afirmó.

“No me hace feliz. Cualquier persona puede pensar que estoy festejando que se fue del país, pero no. Siento un vacío, me preparé psicológicamente par que no me lastimen nunca más. Tengo un protector para no dejarlos entrar nunca más”, dijo conmovido.